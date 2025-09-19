Casi 6.000 viviendas protegidas en marcha para afrontar el reto de la vivienda asequible

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado un ambicioso plan para construir casi 6.000 viviendas protegidas en Andalucía, con una inversión de 150 millones de euros. Más de la mitad de estas casas, unas 3.300, han recibido un impulso directo de la Junta de Andalucía, demostrando un compromiso firme con la vivienda asequible.

El Plan Vive en Andalucía está dando resultados, especialmente en la provincia de Sevilla. Proyectos como los de Palmas Altas (1.220 viviendas) y Hacienda del Rosario (218 viviendas) ya son una realidad, con las llaves entregadas a sus nuevos dueños. Además, se están construyendo más casas en zonas como Pino Montano (58 viviendas) y Valdezorras (92 viviendas).

Pero la iniciativa no se queda solo en la capital. La consejera ha destacado que el plan se extiende por toda la provincia de Sevilla, con promociones en Carmona, Herrera y Utrera.

Un caso especialmente notable es el de Lebrija, donde se entregarán las llaves de 45 viviendas, siendo la primera promoción pública en la localidad en 16 años. Este proyecto ha sido posible gracias a una inversión de 3,9 millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation. Además, hay otras 40 viviendas en marcha en el mismo municipio, lo que elevará el total a 85 casas asequibles.