TOP Local: El recibimiento a la mujer que, tras vencer al coronavirus, le detectaron un cáncer

1. SEVILLA. El emocionantísimo recibimiento a Esperanza, la heroína que vence al coronavirus y al cáncer a la vez

Casi dos meses ha estado Esperanza sin ver a su familia. Es el tiempo que ha permanecido ingresada en el Hospital Universitario Virgen de Valme luchando contra el coronavirus.

David, su marido, con la voz entrecortada, reconoce que es “increíble que la tengamos otra vez aquí”, pues como él mismo reconoce “ha sido muy duro. Ella entró crítica y la verdad es que al principio fue muy complicado”. Una declaraciones que realiza ante las cámaras del programa Andalucía Directo, de Canal Sur TV, que esperaban la llegada de la ambulancia que trasladaba a su mujer y que era recibida entre aplausos por sus vecinos y familiares.

2. BADAJOZ. Una Red de Voluntarios de Badajoz teje y reparte más de 10.000 mascarillas

Carmina y Maria Dolores se juntaron nada más empezar el confinamiento. Luego han sido hasta 30. Su historia es la de muchas redes de voluntarios surgidas ante la necesidad de surtir de material de protección ante el coronavirus. Con sus máquinas de coser comenzaron a fabricar batas, mascarillas y gorros que entregaban a los profesionales que las requerían (residencias de mayores, tiendas de alimentación, comedores sociales, el Banco de Alimentos, trabajadores del Perpetuo Socorro o la Policía Nacional y Local) pero también a todo el que se lo solicita.

3. ALICANTE. Alicante homenajea a las víctimas del bombardeo del Mercado Central en formato online

Placa que conmmemora el homenaje a las víctimas del bombardeo de la Guerra Civil (EuropaPress)

La Concejalía de Cultura, a través del Departamento de Memoria, ha organizado una programación online para homenajear el lunes 25 de mayo a las víctimas del bombardeo del Mercado Central. El confinamiento y las medidas de seguridad propias de la pandemia no permiten este año realizar el homenaje en la plaza del 25 de mayo. Pero eso no quita para que no sigamos recordando y homenajeando a las cientos de victimas que murieron en el bombardeo.

4. BARCELONA. Los chiringuitos de la playa de Barcelona abrirán este verano y salvan la temporada

Barcelona salva los típicos chiringitos de playa. Después de semanas, con el inicio del estado de alarma de incertidumbre y de negativa del sector a abrir si no había medidas compensatorias, un acuerdo del Gremio de Hosteleria y del ajuntamiento desencalla la negociación y acuerda la apertura de los populares chiringuitos.

5. SANTANDER. Desde Tailandia hasta Argoños

La Virgen del Carmen, el escudo del Ayuntamiento, la mascota municipal y dos garzas constituyen las cuatro esculturas encargadas por el Ayuntamiento de Argoños en Tailandia.

La primera hace referencia a la Virgen del Carmen es de 2,5 metros de altura, y se ubicará en la zona del Rivero, lugar donde se celebra la festividad de dicha patrona durante el mes de julio. La segunda reproduce el escudo del Ayuntamiento y la tercera representa a la mascota del municipio, la vaca Isidora y se instalarán en los alrededores del futuro centro polivalente.

