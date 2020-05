Una Red de Voluntarios de Badajoz teje y reparte más de 10.000 mascarillas

Carmina y Maria Dolores se juntaron nada más empezar el confinamiento. Luego han sido hasta 30. Su historia es la de muchas redes de voluntarios surgidas ante la necesidad de surtir de material de protección ante el coronavirus. Con sus máquinas de coser comenzaron a fabricar batas, mascarillas y gorros que entregaban a los profesionales que las requerían (residencias de mayores, tiendas de alimentación, comedores sociales, el Banco de Alimentos, trabajadores del Perpetuo Socorro o la Policía Nacional y Local) pero también a todo el que se lo solicita. Mediante whatsapp:

CÓMO PEDIR UNAS MASCARILLAS A RESISTIRÉ BADAJOZ 1. Hay que acceder a la página de Facebook de la Red 2. Se facilita un número de whatsapp 3. Mediate el whatsapp se facilitan los datos personales, el número de mascarillas y el Barrio al que se pertenece. 4. Los voluntarios organizan una entrega, a ser posible, centralizándlo en las Asociaciones de Veecinos

La pasada semana tocó Suerte de Saavedra, una barriada pacense. Se repartieron muchas máscarillas y también se entregaron otras muchas para cuando tenga lugar el reparto de la comida de los comedores escolares.

Son voluntarios y emplean no solo un precioso tiempo, también gasolina, sus propias de máquinas de coser, el material. Aseguran que les cuesta a veces desantender sus propias familias, pero que lo hacen de corazon:

"Muchas veces, no siempre. Al ser gratis, no lo respetan lo mismo. En mi caso, no coso, reparto y me pongo en contacto con las personas que demandan mascarillas. Voy de un lado a otro d la ciudad,desde las 10 de la mañana hasta las 14h. De un barrio a otro. Y cuando llamo a las personas, muchas, no acuden al punto de encuentro", denuncian en su facebook. "Solo pido respeto y por favor, que se atienda a la llamada. Mi tiempo es oro. Llevo más de dos meses expuesta y en riesgo pero solo pido,que se atienda mi llamada, creo que no es tanto".

También han realizado este llamamiento para pedir materiales que les son escasos: