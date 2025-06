Baja a coger el coche en Sevilla y se queda de piedra al ver qué hay detrás del vehículo y lo que tiene que hacer para sacarlo

Más de 684.000 personas viven en la capital de Sevilla, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos 15 años. Lo que no se ha mantenido tan estable es el número de nuevos vehículos matriculados. Según cifras de la DGT, el número de matriculaciones en la capital andaluza ha bajado de más de 50.000 en el año 2000 a apenas 587 en el año pasado. No obstante, y a pesar de que cada vez hay menos coches nuevos, cada vez más difícil aparcar en el municipio hispalense.

De hecho, Sevilla ha consolidado desde 2024 su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la Cartuja, una medida alineada con la Ley de Cambio Climático que restringe el acceso a los vehículos más contaminantes. Según el Ayuntamiento, la ZBE, operativa desde enero de 2024, abarca las áreas de Cartuja Norte y Sur, con un perímetro claramente señalizado.

Las restricciones se aplican de lunes a viernes, en horario laboral (7:00 a 19:00 horas), y afectan principalmente a vehículos sin etiqueta DGT (gasolina anteriores a 2000 y diésel previos a 2006, mientras que los distintivos Cero, ECO, B y C circulan sin limitaciones. Aún así, hay muchos vecinos que se encuentran ante verdaderas dificultades para aparcar.

Aparcar en Sevilla

Es el caso de Evelin Richarte, una joven de Sevilla que ha enseñado en un vídeo de TikTok qué tiene que hacer cada vez que quiere retirar su coche de la plaza de aparcamiento. “¿Queréis saber cómo se empujan los coches? Este es el mío, está bien aparcado”, explica la chica en un vídeo que ya cuenta con más de 2.000 Me Gustas en TikTok y cerca de 200.000 reproducciones en X, donde lo recoge una famosa cuenta de “líos de vecinos”.

“Mirad, son las 6 de la tarde, pues me tengo que ir para la furgoneta, que esta furgoneta pesa un quintal”, se queja Evelin, que enseña cómo hay una furgoneta azul aparcada en segunda fila tras su vehículo, que está aparcado en batería. Así, como ella misma explica, para mover la furgoneta, tiene que apollarse y empujar. “Encima tiene puesta una piedra. Pues venga, busca la piedra”, comenta, a la vez que enseña que el propietario de la furgoneta ha usado una piedra de seguro para que no se mueva la rueda de la furgoneta, una suerte de freno de mano. “Efectivamente, piedra. En este caso hay que empujar cuesta arriba. Una furgoneta de un quintal”, se queja Evelin.

Un hábito entre vecinos

“¡Ah, no puedo! Acabo de quitar la piedra y ahora sí podemos empujarlo, esto es casi un máster”, bromea. No obstante, al empujar la furgoneta, pasa algo inevitable: no puede frenarla. “Y ahora sí, nos empujamos, vamos empujando como veis, yo esto no lo puedo parar porque no lo puedo parar y va a reventar este. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, le dio!”, grita mientras esta impacta en el coche que se encuentra detrás, que a su vez hace efecto dominó e impacta con el siguiente. “¿Qué hago yo? Pues, tu crees que yo puedo con esto. Y ahora sí puedo sacar mi coche”, concluye el vídeo.

En cualquier caso, parece que no se trata de una anécdota aislada, sino que, como se puede ver en otro vídeo, es un hábito en algunos barrios de la capital andaluza: dejar el coche sin freno de mano y con el simple seguro de una piedra bajo la rueda para que los vecinos puedan moverlos a base de fuerza y retirar los vehículos en batería que quedan bloqueados.