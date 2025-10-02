La Asociación Española Contra el Cáncer lanza su campaña 2025 bajo el lema “Nos lo tomamos a pecho”, cocreada y protagonizada por pacientes, supervivientes y familiares, para visibilizar la experiencia real de vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y el tratamiento.

La presentación en Sevilla contó con la presentadora Inmaculada Casal, el Presidente de AECC Sevilla, Jesús Maza Burgos, testimonios de pacientes Begoña de Aguinaga y Lola Nieto, la coordinadora de voluntariado Tatiana Oliver, y representantes institucionales como Elena Guerra, Encarnación Fuentes Herrera y Olga Carrión.

El vídeo central de la campaña refleja a familiares reconociendo el dolor y emociones de las pacientes, así como los retos físicos, emocionales, sexuales, laborales y económicos que enfrentan, junto a la fortaleza y nuevas prioridades que descubren tras la enfermedad.

En 2024, casi 36.000 personas fueron diagnosticadas con cáncer de mama en España, y la Asociación apoyó a más de 23.000 pacientes y familiares mediante servicios gratuitos de atención psicológica, social, médica y programas de rehabilitación. La campaña se difundirá en los canales de la AECC, medios de comunicación y redes sociales.