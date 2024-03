El testimonio de un taxista sevillano que lleva diecisiete años en el turno de noche: "Al límite"

Son las siete de la tarde. Víctor se prepara para salir de casa. Cuando vuelva a casa, su mujer y sus dos hijos estarán durmiendo. Víctor es taxista, y cada noche recorre con su taxi las calles de Sevilla. Su turno, el que muchos no quieren: la noche.

Este taxista sevillano lleva desde 2007 trabajando con el taxi en horario de noche. “No me importa”, nos dice. “La ciudad está más tranquila a esa hora”.

Cuando todos descansan

Mientras la gran mayoría duerme, Víctor está trabajando. Llega a casa sobre las cinco de la madrugada. Los fines de semana, el horario se alarga. “Los jóvenes salen hasta tarde”. Y hay días que llega a casa de día.

Cuando llega, come un yogur o una fruta y se va a la cama. Nos cuenta que es fundamental llevar una rutina. Aunque reconoce, que a la larga, dormir de día y trabajar de noche, afecta a su organismo.

"Una fruta, un yogur, y a la cama. Está a punto de amanecer"

Duerme una media de seis horas. Pero por turnos. Y de día. Y eso va en contra del reloj biológico. Por eso intenta llevar un equilibrio en su vida diaria. Practica deporte a diario, come sano y lleva una rutina que intenta no saltarse nunca. Aún así, no es fácil.

Turno de noche: Consecuencias

"¿Que si duermo bien? Estoy en el límite. Es imposible descansar como si durmiéramos ocho horas por la noche”. Esa sensación es totalmente normal, nos dicen los expertos.

Los expertos recomiendan hacer deporte para combatir los problemas de sueño

Además, a la larga, no dormir bien puede afectar a nuestra capacidad intelectual. También puede provocarnos trastornos endocrinos y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

"Pasa factura"

Víctor conoce bien la teoría. Porque es su día a día. Su vida. A largo plazo, no dormir bien puede afectar al carácter. “Cuando no duermo bien estoy más irritado. Y sé que trabajar todas las noches, a la larga tiene que restar. No es lo mismo que dormir de noche. Dormir durante el día y por partes no es lo natural. Seguro que pasa factura”.

Y es que la falta de oscuridad durante el día provoca que no podamos dormir de una forma tan profunda como lo hacemos durante la noche: “Cuando el reloj principal del cerebro recibe información a través de los ojos de que hay menos luz, ordena la producción de melatonina, que es la hormona que hace que nos entre sueño.”



Al menos tres cafés diarios

No todas las noches son iguales para Víctor. Toma al menos tres cafés diarios. Aún así, “si no has podido descansar bien, esa noche es interminable. Tienes que parar un rato y tomarte un café porque si no, es imposible completar la jornada en condiciones”.

Cuando los horarios son al revés que el resto de tu entorno, todo puede complicarse. No es precisamente fácil conciliar el trabajo con la familia y los amigos.

Víctor reconoce que toma hasta tres cafés diarios, y aún así, hay noches en las que le entra sueño

Aunque Víctor reconoce que en su casa se adaptan a estos horarios. “Siempre buscamos la tarde, ultimas horas de la mañana. Lo peor es en verano”.



Cómo evitar trastornos de sueño

En casos como el de Víctor, el trabajo puede afectar a la salud del sueño. De hecho, la Unidad del Sueño del Hospital Virgen Macarena de Sevilla valora más de 600 pacientes y practica alrededor de 300 pruebas específicas del sueño al año.

Para estos pacientes, los expertos recomiendan:

- Mantener horarios fijos de sueño y comidas.

- Evitar el uso de dispositivos electrónicos en las últimas horas del día y en la cama.

- Hacer deporte.

- Mantener la habitación lo más oscura posible.

- Antes de ir a la cama (por la mañana), tomar algo ligero, como una pieza de fruta o un yogur.

