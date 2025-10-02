Neda abre el plazo de inscripción para sus escuelas municipales de teatro infantil, juvenil y de adultos

Un momento de una obra de la Escuela de teatro juvenil

El Ayuntamiento de Neda ha abierto el plazo de inscripción para un nuevo curso en sus escuelas municipales de teatro, que incluyen grupos para el público infantil, juvenil y adulto. Las actividades se reanudarán a lo largo del mes de octubre en la Casa de la Cultura.

Los interesados en el mundo de la interpretación pueden formalizar su matrícula de forma presencial o por teléfono, llamando a la Biblioteca Municipal al 981 390233.

Maestros reconocidos y horarios

Las escuelas municipales continúan confiando en profesionales experimentados del sector:

Grupos Infantil y Juvenil: Estarán nuevamente dirigidos por Marián Rei, fundadora de la compañía Teatro Calavera. Cabe destacar que el pasado curso una de las jóvenes de la escuela juvenil fue galardonada con el premio a la mejor interpretación cadete en el “XXVI Certame de teatro escolar e afeccionado de la Diputación de A Coruña” por su papel en la obra “Nenas Araña”.

Taller de Adultos: Seguirá contando con la dirección del actor, director y distribuidor Agustín Bolaños.

Las clases para los tres grupos se concentrarán los miércoles por la tarde en los siguientes horarios:

Infantil: De 17:00 a 18:30 horas.

Juvenil: De 18:00 a 19:30 horas.

Adultos: Después del horario juvenil.

La iniciativa forma parte de la programación cultural de Neda, buscando brindar a los vecinos un espacio para el desarrollo personal y la expresión a través del arte.