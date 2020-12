Tensa bronca de David Broncano a una joven en "La Resistencia": "¿Quién eres tú para forzar a una estrella?"

Paco León sigue sumando fans y seguidores. Se trata de uno de los actores andaluces más queridos, y en su visita al programa "La Resistencia" lo ha vuelto a demostrar.

El sevillano ha visitado el programa que presenta de lunes a jueves David Broncano. Durante la entrevista, se producjo un imprevisto en el teatro Arlequín de Madrid, donde se graba el programa que se emite en Movistar+.

DAVID BRONCANO SE PONE MUY SERIO

Cuando la entrevista estaba concluyendo, una de las jóvenes que había entre el público dijo:"Que cante algo", a lo que el presentador dijo, dirigiéndose al actor de la serie "Aída": "¿Vas a complacer a esa muchacha?".

Paco León intentó salir de la situación con el apoyo de David Broncano, y le dijo : "Sería muy guay que lo hicieras tú, que te lo sabes", a lo que la chica le contestó: "si me ayudas con el baile...".

AUMENTA LA TENSIÓN EN EL PROGRAMA

A pesar de que el actor estaba mostrando claramente que no quería bailar ni cantar, la joven le insistía: "Tienes que recordar el baile".

Entonces, David Broncano decidió intervenir y dar por zanjada la situación. Fue entonces cuando le dijo a la invitada: "¿Quién eres tú que vienes a forzar a una estrella?". Después, para quitar algo de tensión al momento, le preguntó si quería subir a bailar con el invitado.

Este incidente se produjo cuando Paco Leónfue a "La Resistencia" a presentar la película "Mamá o papá", que protagoniza con Mirem Ibarguren.

LO MEJOR DE 2020

Paco León sigue mostrando su talento con cada proyecto. El último ha supuesto su salto a Hollywood. El sevillano ha rodado estos meses una película con Nicolás Cage.

La noticia salía a la luz cuando su madre, Carmina Barrios, lo hacía público. Fue en una entrevista con Bertín Osborne en Telecinco: "Paco no puede contar nada, pero yo sí", decía la actriz.

El andaluz recuerda esta experiencia como una de las mejores cosas que le han pasado en 2020: "Fue hace poco, porque acabo de llegar de Budapest de rodar con Nicolas Cage, la leyenda, y he tenido momentos inolvidables. Hemos estado dándonos caña porque soy el malo y nos peleamos muchísimo. Eso no se me va a olvidar en la vida".

