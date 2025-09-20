Registrado un seísmo de magnitud 3,0 en el mar de Alborán oriental
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que a las 08:08 horas de este sábado se ha registrado un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mediterráneo, en la zona del Levante sur.
El seísmo se ha localizado a 6 kilómetros de profundidad, en la latitud 36,68 grados norte y longitud 1,6 grados oeste.
Según el IGN, el temblor ha sido sentido por la población, aunque no se han comunicado por el momento daños personales ni materiales.
