Dani Rovira hace una dura reflexión sobre lo que más le irrita: "Buscamos excusas baratas"

Dani Rovira no para. Esta semana lo esuchábamos desvelar las nominaciones de los Premios Goya 2021 junto a Ana Belén. El actor malagueño sigue además con su ritmo habitual de rodajes. Atrás quedó aquel susto que nos dio cuando nos enteramos de que uno de lo actores más queridos sufría cáncer.

Él lo explicó entonces sin tapujos. No tenía nada que ocultar. Entonces el mundo se paró ante él, pero hoy vuelve a girar al ritmo que él va marcando. El protagonista de "Ocho apellidos vascos" y "Ocho apellidos catalanes", película donde conoció a Clara Lago, con quien mantendría una sólidarelación después del rodaje de uno de los grandes éxitos taquilleros de los últimos tiempos. Con este y otros títulos fue como el malagueño se convirtió en uno de los rostros más conocidos del cine español.

SU REFLEXIÓN MÁS SINCERA

Lo cierto es que Dani Rovira siempre nos hace reír con sus películas. Sin embargo, ahora ha mostrado su cara más seria, más reflexiva, con la que invita a pensar a los usuaarios de redes sociales como Instagram. Y lo ha hecho compartiendo una foto suya en blanco y negro. Una foto donde mira a la cámara con una mira profunda y penetrante.

El actor de "Súper López" ha dado una lección de humildad con estas palabras: "Subo esta foto porque me veo guapo. Me gusto, me gusto a mí. Igual os parecerá vanidad o narcisismo, pero no creo que lo sea". Así, Dani Rovira va explicando la importancia que tiene para el ser humano "quererse, sin escondites, sin que importe lo que opinen los otros".

"ALGO QUE ME IRRITA"

Y ahora vienen sus palabras más duras, con las que refleja la sociedad en la que vivimos, en la que muchos necesitan el uso continuo de las redes sociales y la aprobación de desconocidos a través de Likes (Me gusta) o mensajes de apoyo: "No necesito la aprobación de nadie. Sé que estoy para comerme, porque he aprendido a mirarme con los ojos más cariñosos que existen, los míos".

"Cuando te capturan un momento como este y te apetece compartirlo, buscamos excusas baratas para justificarlo. Frases intensas, filosóficas o cómicas, para restarle importancia, mostrando una falsa modestia que, en estos andurriales digitales, a mí personalmente me irrita. Es como sacar tu cola de pavo real pero hacer referencia al pico o a la uña de una pata".

Y continúa: " Es como si la foto y el texto estuvieran desincronizados. Una torpe manera de pedir la aprobación del otro, pero con disimulo. Vender tu mundo interior intenso y complejo, enseñando la carne de tu chasis". Palabras con las que el andaluz pretende concienciar a todos sobre el mal uso de las redes sociales y que han tenido una enorme repercursión.

También te podría interesar:

El acento malagueño de Dani Rovira con el que no le entiende ni Broncano

La serie que iba a protagonizar Dani Rovira y que han decidido cancelar

Dani Rovira busca una familia para una camada de cachorros abandonados