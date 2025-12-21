Prisión para dos de los detenidos por la muerte de un hombre en Motril

Un juzgado de Motril (Granada) ha ordenado el ingreso en prisión de dos de los cuatro detenidos por su presunta participación en la muerte de un hombre de 50 años. La víctima falleció tras una reyerta ocurrida durante una fiesta en el exterior de una nave comercial de la localidad.

Según han informado fuentes judiciales, la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Motril, en funciones de guardia, ha decretado prisión por un delito de homicidio para dos de los arrestados. Los otros dos implicados continúan en calidad de investigados a la espera de que avancen las pesquisas.

Una investigación bajo secreto

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción 3 de Motril, que ha decretado el secreto sumarial hasta que se esclarezcan los hechos. Las detenciones fueron practicadas el pasado jueves por la Policía Nacional, y no se descartan más arrestos en los próximos días al continuar la investigación.

Así ocurrió la trágica pelea

Los hechos sucedieron el pasado 22 de noviembre en el exterior de una nave del polígono Las Algaidas de Motril. Durante una fiesta, se originó una riña en la que la víctima y otra persona intentaron mediar, resultando ambos heridos.

El hombre de 50 años presentaba un fuerte golpe en la cabeza y, tras permanecer una semana ingresado en la UCI de un hospital de Granada capital, falleció al no superar las heridas. El segundo afectado fue dado de alta en el Hospital de Motril horas después al revestir sus heridas un carácter leve.