El plan perfecto de Pilar Rubio y Sergio Ramos cuando nadie los ve: "Da igual el día"

Son una de las parejas de moda. Son guapos, tienen carisma y están muy enamorados. Pilar Rubio y Sergio Ramos tienen cuatro hijos, sin embargo, la rutina no se ha apoderado de ellos.

La pareja pasa sin duda por uno de sus mejores momentos en el terreno profesional y por supuesto en el personal. De hecho, la colaboradora de "El Hormiguero" se deshace en piropos hacia su marido, el futbolista del Real Madrid.

VACACIONES EN EL MAR

Por su parte, Sergio Ramos nunca oculta lo enamorado que está de su mujer y madre de sus cuatro hijos. La última en expresar los sentimientos hacia el otro, ha sido Pilar.

La madrileña ha publicado una fotografía en Instagram donde podemos verla durante las vacaciones de verano junto a Sergio Ramos. Los dos aparecen muy juntos, tumbados a bordo de un lujoso yate, mientras se besan apasionadamente.

"PEGADA A TUS LABIOS"

Y si la imagen ha llamado la atención, lo que más ha sorprendido a todos ha sido las palabras con las que la modelo ha acompañado esta sexy fotografía. Pilar va más allá y desvela cuál es su postura favorita junto a Ramos. "Así es como más me gusta estar", escribe Rubio. "Da igual el día. Pegada a tus labios".

Pero Pilar no es la única que expresa su amor. Su pareja, Sergio Ramos, aprovechaba el 12 de octubre, día del santo de Pilar, para dedicarle unas emotivas palabras a su mujer.

"GRACIAS POR SER TÚ"

Ese día, Ramos estaba concentrado con la Selección Española de Fútbol, y no pudieron pasarlo juntos, así que el deportista quiso mandar un mensaje a su esposa.

"No se trata solo de felicitar el santo, sino de felicitar vida y agradecer amor. Gracias, mi vida por ser tú, ser conmigo y ser con nuestra familia. Te quiero con locura. Happy saint day, my love! Love you to pieces!", expresaba Sergio Ramos públicamente.

UNA GRAN FAMILIA

La pareja contrajo matrimonio el 15 de junio de 2019. La boda se celebraba en la catedral de Sevilla después de siete años de noviazgo. La celebración tuvo lugar en la finca del central del Real Madrid situada en Bollullos de la Mitación.

La pareja se dio el "Sí quiero" delante de unos 400 invitados en la que fue sin duda una de las bodas del año. Hoy, Pilar y Sergio tienen cuatro hijos. El más pequeño de ellos, Máximo Adriano, nacía el pasado 26 de julio.

