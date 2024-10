Oro parece, plata es: el metal gris vive una época dorada

El oro y la plata han estado durante siglos presente en todas las economías del mundo. En las últimas décadas, muchos gurús proclamaron su fin gracias al surgimiento de los activos digitales y, lejos de eso, los metales preciosos de inversión están en pleno apogeo. En el último año, ambos rozan el 40% de crecimiento, cifras espectaculares que hablan por sí solas.

Los pronósticos con el oro se han cumplido… no así con la plata, en la que casi nadie creía. Uno de los pocos que vio potencial al metal dorado fue Javier López Milán, CEO de SilverGold Patrimonio que lleva más de un año alertando de que “la plata está infravalorada y va a dar muchas alegrías”. Y así ha ocurrido: a principios de octubre de 2023 apenas sobrepasaba los 20€ y 12 meses después está rozando los 30€ (28,2€, para ser más exactos).

Su ascenso se justifica por motivos diferentes pero interconectados. El primero es obvio, la clara recesión en la que se encamina la economía internacional. Es por eso que muchas familias y empresas hayan confiado en la plata como depósito de valor, aumentando su demanda. Pero no solo su uso como activo de inversión se ha potenciado: al contrario que el oro, la plata tiene su principal foco de demanda en la industria, que también ha crecido exponencialmente, con las placas solares a la cabeza. Paralelamente, su producción —y la oferta— se ha reducido, debido a que se extrae en conjunto con otros metales cuyos precios se han derrumbado, por lo que no era rentable para las empresas mineras. “Se han juntado varios escenarios que han provocado que la plata se dispare. Esta no tiene ningún sustituto viable en su uso industrial y su demanda como valor refugio está creciendo, de ahí que pensemos que quede mucho para que toque techo”, explica López Milán

Hay otro factor decisivo que podría sugerir que este crecimiento se prolongará en el tiempo: la ratio oro-plata, índice que nos indica cuántas onzas de plata equivalen al valor de una onza de oro. Históricamente la cifra ha rondado en 75, pero en la actualidad supera los 80. “No se ha alcanzado la cotización de 30 dólares la onza de forma puntual, sino que está aquí para quedarse. Insistimos a nuestros clientes en que confiaran en ella… y el tiempo nos ha dado la razón”, cuenta pletórico el experto en metales preciosos de inversión después de que sus previsiones se hayan cumplido.

Los movimientos de China y las tensiones geopolíticas

Uno de los grandes agitadores del mercado de los metales preciosos de inversión es el gigante asiático. Las reservas de oro y plata de su banco central es una de las más grandes del mundo y es uno de los principales demandantes. En agosto, aprobaron cuotas a la importación del oro, provocando que sus índices se situaran en los más bajos de los últimos 2 años —cayó un 121% de agosto a julio— y que esa demanda la absorbiera la plata.

La situación geopolítica internacional está en uno de sus peores marcos. La guerra de Ucrania y Rusia se ha enquistado y han aparecido nuevos frentes en Oriente Próximo, generando aún más incertidumbre a la economía mundial. “Nunca puede asegurarse nada al 100%, pero generalmente cuando el mercado está convulso el valor de los metales preciosos o se mantiene o tiende a crecer”, detalla López. Se ha generado un caldo de cultivo propicio para que los metales preciosos sigan revalorizándose y los bancos centrales aumenten sus reservas.

La plata y el oro protagonizarán muchos titulares a lo largo de los próximos meses. Aquellos que decidieron refugiarse en ellos en los últimos años los leerán satisfechos con su decisión, mientras que los escépticos desearán haber confiado en aquellos informes que auguraban su crecimiento.