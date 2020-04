Moreno propone una gran alianza por la recuperación de Andalucía y anuncia que movilizará 4.000 millones

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha propuesto este viernes a los grupos políticos, instituciones, sectores económicos, sindicatos y "a todo aquel que quiera participar" una gran alianza por la recuperación económica y social de Andalucía ante la pandemia del coronavirus, toda vez que ha anunciado la movilización "inicialmente" de 4.000 millones de euros en este marco.



Así lo ha señalado en su intervención, a petición propia, en la sesión de Diputación Permanente del Parlamento andaluz, en la que ha señalado que el objetivo es que "Andalucía afronte con fuerza ese 'día D' en el que iniciamos un nuevo tiempo con nuevos retos y oportunidades".

La salida será mejor si la hacemos juntos. Invito a toda la sociedad andaluza a una gran #AlianzaPorAndalucía. Tenemos previsto movilizar 4.000 M€ iniciales para la recuperación económica y social de nuestra tierra.

En el marco de esta gran alianza, el presidente del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) ha propuesto trabajar en seis ejes: educación, integración social, Andalucía verde, innovación, digitalización y empleo y emprendimiento. "Este gran acuerdo al que les invito tiene en la alianza público-privada un gran pilar, que permitirá poner en circulación más dinero y más proyectos y, por tanto, más empleo y progreso para Andalucía", ha afirmado.



Según ha explicado, la Junta quiere dar solución a "la nueva situación" de los autónomos, promover la contratación de desempleados y garantizar la protección a aquellas personas que no tengan otra salida y ha detallado que "esta iniciativa contempla la reasignación de los fondos europeos, danto protagonismo también a las pequeñas y medianas empresas" creando una nueva Oficina de Proyectos Europeos a disposición de estos emprendedores para que consigan apoyo y financiación en Europa.



El presidente ha iniciado su intervención con unas palabras de recuerdo a esos mil andaluces que han fallecido como consecuencia del coronavirus y ha trasladado el pésame a sus familiares y amigos en nombre de su Gobierno, de la Cámara autonómica y de todos los andaluces. Ha expresado que Andalucía y los andaluces tenemos una deuda "de memoria hacia ellos" y de gratitud también hacia los profesionales sanitarios que han estado cuidando y acompañando a esas personas que han sufrido de forma tan dolorosa y severa el coronavirus. Por ello, ha convocado a todos los andaluces a que guardemos tres minutos de respetuoso silencio el próximo domingo, antes de los merecidísimos aplausos a nuestros profesionales.

@JuanMa_Moreno: He encargado al Observatorio Económico un programa de reactivación para revitalizar #Andalucía. Y con esa hoja de ruta estamos en disposición de movilizar 4.000 M€ para afrontar con fuerza ese 'día D' en el que iniciamos un nuevo tiempo.



El presidente ha invitado a toda la sociedad andaluza a una gran alianza por Andalucía, "por la recuperación económica y social de nuestra tierra", y por ello ha hecho una llamada a los grupos políticos, a las instituciones, a sectores económicos, a sindicatos y a todo el que quiera participar de un gran acuerdo de unidad para activar con fortaleza nuestra economía y nuestra sociedad. Ha anunciado que para ello ha hecho el encargo al Observatorio Económico de Andalucía (que preside el consejero de Economía, Rogelio Velasco) de que diseñe un programa de reactivación de nuestra tierra, y con esa hoja de ruta, desde la Junta de Andalucía "estamos en disposición de movilizar inicialmente 4.000 millones de euros", para que Andalucía afronte con fuerza ese "día D" en el que iniciamos un nuevo tiempo con nuevos retos y oportunidades.



Ha agregado que con esta gran alianza por Andalucía, plantea trabajar en seis ejes: La educación, la integración social, la Andalucía verde, la innovación, la digitalización, y el empleo y el emprendimiento.

ESTADO DE CONFIANZA Y UNIÓN

El presidente ha considerado fundamental la unidad del Parlamento en torno a un proyecto de revitalización de nuestra economía, y ha garantizado que su Gobierno está "preparado, fuerte y con entusiasmo" ante una nueva etapa que no imaginamos que íbamos a vivir. Ha pedido a los partidos que, tras el estado de alarma, diseñen juntos un "estado de confianza y de unión", para impulsar con orgullo las medidas de recuperación y explorar caminos de innovación y "repensando nuestro futuro".



Según el presidente, los efectos de la pandemia traspasan, sin duda, el ámbito sanitario y social para tocar directamente a nuestra economía: "Los efectos económicos directos, indirectos e inducidos en todas las actividades económicas nos obligan a repensar nuestro futuro".



Ha añadido que Andalucía es una comunidad especialmente sensible a una crisis de esta magnitud, puesto que el peso en el PIB regional de nuestras exportaciones, la industria turística y el sector servicio "nos hacen mucho más vulnerables que a otras economías". Durante su intervención, el presidente ha detallado algunas de las medidas que ha adoptado su Gobierno para tratar de paliar los efectos especialmente en autónomos y pymes.



Asimismo, el presidente ha querido dejar claro que Andalucía es un modelo de transparencia en la información, ya que no ha habido ni una sola semana en la que no se haya producido una rendición de cuentas por parte del Gobierno autonómico. "Hemos practicado diálogo, transparencia y búsqueda de unidad con la sociedad andaluza a través de sus agentes sociales e instituciones", ha dicho el presidente, quien se ha referido también a las comparecencias de consejeros en el Parlamento y a las reuniones semanales del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, con los grupos parlamentarios.



Ha expuesto que Andalucía ha informado por distritos sanitarios; ha desglosado datos de residencias por provincias, y ha estado dando los positivos asintomáticos cuando el Gobierno no los contabilizaba, una manera de actuar que el Ministerio de Sanidad ha respaldado a posteriori. "Un deber de transparencia en el que creemos y practicamos sin fisuras", ha sentenciado Moreno.



En su opinión, el estado de alarma no elimina la capacidad crítica ni obliga a la adhesión incondicional ni supone abandonar las propias convicciones, pero sí exige "contribuir con espíritu de unidad y mejora y no de confrontación".



"Así lo he entendido yo en mi disposición a colaborar con el Gobierno de la Nación y así confío encontrarles con el Gobierno andaluz en esta lucha, que requiere unidad contra la pandemia y trabajo conjunto hacia una nueva normalidad", según ha dicho Juanma Moreno a los grupos, apuntando que quizá sea momento de estrenar una nueva política para un nuevo tiempo.



Ha detallado las premisas fundamentales sobre las que procede su Gobierno: Hacemos de la anticipación el principal escudo contra la pandemia en Andalucía; mantenemos el respeto y cooperación con el Gobierno central como mando único, y ejercemos máxima transparencia, informando con "absoluto realismo".



"Hemos cometido errores, seguro, pero analizando la respuesta de otras comunidades vemos que Andalucía ha ejercido sus competencias de manera eficaz", según ha señalado el presidente, quien ha señalado que hoy, por primera vez desde el 31 de marzo, Andalucía está por debajo de los 1.000 hospitalizados, un "gran logro que nos dará más empuje para derrotar el coronavirus".



"Sinceramente creo que, en términos generales, en Andalucía hemos acertado en nuestras decisiones y nuestro proceder, y me refiero a todos, a la sociedad andaluza y a sus instituciones", según ha dicho Juanma Moreno.