Moreno: "Leer nos enseña a pensar por nosotros mismos y que nadie nos diga qué opinar, creer o sentir"

El presidente andaluz ha asistido en Sevilla a la presentación del libro “Doiz viaja a la tierra” con motivo del Día del Libro

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asistido en Sevilla, con motivo de la celebración del Día del Libro, a la presentación de 'Doiz viaja a la tierra', escrito por alumnos del Polígono Sur y que habla de la diversidad, de la inclusión y de lo lejos que se puede llegar cuando se unen las habilidades de todos.

Moreno ha dado la enhorabuena a los dieciséis autores de esta obra, a sus familias, a los profesores, a la ilustradora Rosario Cifuentes y a todos los que en él han participado, así como a las dos entidades que tienen que ver con su nacimiento como es la Fundación José Manuel Lara y la Asociación Entre Amigos de Sevilla.

De este modo, ha aseverado que leyendo se aprende mucho de los errores y de los aciertos y ha apuntado que leer novelas y relatos hace que sintamos, que nos emocionemos y que pensemos. "Cuando uno lee puede soñar porque al leer desarrollamos nuestra imaginación y eso nos lleva a rincones y a lugares increíbles".

En este punto, ha incidido en que los libros son una herramienta clave porque, según ha dicho, "leer ha hecho posible que quienes no saben nada, lleguen muy lejos, que quienes ignoran cómo hacer las cosas, aprendan a hacerlas y nos han enseñado a pensar por nosotros mismos para que nadie nos diga qué tenemos que opinar, creer o sentir".

"Una sociedad que quiere y cuida sus libros es una sociedad más civilizada, más hermosa y más feliz", ha agregado.

El presidente de la Junta ha lamentado que haya veces en las que la situación económica, social o de cualquier otro tipo de los jóvenes no les ayude a que accedan a los libros y a que puedan leer. "Me consta que en el Polígono Sur las cosas no son precisamente fáciles y por eso lo que hacéis tiene más valor. Cada vez que alguien en este barrio abre un libro se derrumba un tópico, se rompe una cadena y se hace posible un sueño".

El acto ha contado también con la presencia de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.





