Moreno asegura que los robots para hacer test PCR permitirán respuesta rápida si hay un rebrote

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado este jueves que los robots para hacer test PCR instalados en los hospitales Virgen del Rocío de Sevilla y Regional de Málaga permitirán dar una respuesta "rápida, coordinada y eficaz" si se produce un rebrote del coronavirus.

Moreno, que ha visitado el robot Opentrons en el Hospital Regional de Málaga, ha señalado que Andalucía "está preparada y sigue preparándose, innovando e incorporando tecnología y recursos humanos y materiales contra una pandemia que, aunque está arrinconada, todavía sigue existiendo y creando problemas".

Ha explicado que estos robots pueden hacer hasta 2.400 análisis PCR al día, "una cifra importantísima", porque antes solo se podían hacer seiscientos, lo que supone "un salto cuantitativo y también cualitativo, porque la precisión de estos robots hace ser más certeros en nuestra acción".

"No hay día que pase sin que nuestra ocupación y determinación sea aislar, limitar, controlar y, cuando podamos, derrotar a la pandemia para que los ciudadanos andaluces puedan estar seguros y volver a su normalidad social, económica y familiar", ha añadido.

También ha admitido que le habría gustado tener estos robots "antes, en marzo, cuando lo estábamos pasando mal", pero ahora habrá más capacidad para hacer test a la población y, "si hay un rebrote, la capacidad de actuar de manera rápida, coordinada y eficaz".

El presidente andaluz ha transmitido su agradecimiento a las personas, instituciones y empresas que han donado estos robots y ha resaltado la "apuesta por la innovación" de la Universidad de Málaga.

Asimismo, ha citado a los profesionales de Microbiología, "los mejores de España y de Europa", que son "capaces de hacer mucho con poco" y ha destacado el "talento de los profesionales de la sanidad", a los que ha expresado su gratitud por su "esfuerzo, compromiso y dedicación durante la pandemia", por el que "está en deuda toda la sociedad andaluza con ellos".

Ha recordado el refuerzo de 20.000 profesionales sanitarios este verano, un 14 por ciento más que el año pasado, para "tener recursos humanos, técnicos y materiales para estar preparados para cualquier posible repunte".

"No queremos que haya ese repunte, y para que no suceda pido a la ciudadanía que no nos relajemos, que sigamos utilizando las mascarillas, mantener la distancia social y una higiene permanente y poner todos los medios suficientes para evitar un posible contagio", ha agregado Moreno.