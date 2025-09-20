María Pérez, una leyenda deportiva sin límite

Es campeona del mundo de 20 kilometros marcha. María Pérez se ha convertido en la única mujer que consigue la doble corona mundial de 35 kilómetros macha (fue hace una semana) y el de 20 kilómetros macha en Tokio.

Al finalizar la carrera la mejor atleta espaola y andaluza de todos los tiempos tenía todavía aliento para mandar este mensaje de ánimo para sus rivales y pidió perdón por hacernos trasnochar. Cosas de la diferencia horaria

Hay un tsunami de felicitaciones a esta corredora del norte de la provincia de Granada, de Orce. Entre otros el presidente Juanma Moreno quien ha escrito en una red social #Andalucía y toda España están muy orgullosas de ti, Eres una de las grandes estrellas del deporte.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha anunciado que propondrá a la Comisión de Honores y Distinciones de la institución provincial el nombramiento como Hija Predilecta de la provincia a la atleta granadina