Los mejores consejos para tener tu armario a punto ante la fase 2 de la desescalada

El espacio es eso que vamos perdiendo en nuestro armario a medida que se va desordenando. Cuando esto ocurre, no encontramos el jersey que buscamos y podemos dar por pérdida esa blusa recién estrenada.

Ante la llegada del calor, es tarea indispensable organizar nuestro ropero y dejarlo a punto para la fase 2 de la desescalada, esa en la que seremos un poco más libres. (Eso sí, cumpliendo siempre con el distanciamiento físico y el uso de mascarillas).

¿CUÁNTO TIEMPO HACE QUE NO TE LO PONES?

Esta es la pregunta del millón para empezar a ordenar. Debes tenerla en la cabeza duante todo el proceso. El primer paso es no agobiarse. Puede parecer obvio pero llegado el punto en el que nuestra habitación o vestidor se haya convertido en una montaña de ropa, el cuerpo nos pedirá a voces cerrar la puerta y salir corriendo. Una vez que tenemos claro que la calma es nuestro mayor aliada en este cometido, ahí van esos trucos con los que conseguirás un armario cuyo orden perdure en el tiempo. Superarás a la mismísima Marie Kondo.

Saca toda la ropa que tienes dentro del ropero. Tanto la que tienes colgada en perchas como la que hay doblada en las estanterías. Toda a la vez. Deja el armario vacío. De esta manera te resultará mucho más fácil reordenar este espacio y darle una nueva forma. Piensa que si lo tienes desordenado es porque tal vez ese orden no era todo lo práctico que deseabas.

ORDEN Y FENG SHUI

Limpia el armario a conciencia y deja que se airee antes de ordenarlo. Puedes colocar un ambientador dentro para que tu ropa no huela a humedad ni coja olores no deseados. Puedes comprarlo o prepararlo en casa. ¿Cómo? Es muy sencillo y económico. Empapa unos cuantos algodones con suavizan o un perfume que no sea muy fuerte, introdúcelos en un bote de plástico y perfora la tapa. El aroma llegará a todos los rincones.

Deshazte de la ropa que no utilizas. Para saber si ha llegado el momento de desprenderte de cualquiera de tus prendas, piensa: “¿Cuánto tiempo hace que no me la pongo?” Si hace mas de dos años, en tu armario solo está cogiendo polvo. No te preocupes porque no tienes que tirar la ropa que esté en buen estado y no uses. Puedes hacer un rastrillo con tus amigas e intercambiamos esas prendas que ya no uséis. Seguro que tienes prendas que les encantan y viceversa. También puedes donar tu ropa a Cáritas o la parroquia más cercana.

Dobla toda la ropa encima de la cama. Así verás el espacio que necesitas en tu armario. Piensa en todos los extras que pueden ayudarte a distribuirla mejor: pantaloneros, ganchos para bolsos y cinturones, cajas, perchas o zapateros. No importa que tu armario no sea excesivamente grande. Los hay de todos los tamaños para ajustarse a tus medidas. La ropa que no sea de temporada, a las cajas. La que más te pones, colócala a la vista a una altura de 150 centímetros, así la tendrás siempre a mano. ¿Por qué no aplicas algunas técnicas del feng shui? Nunca fallan.

CUIDA TAMBIÉN LA ESTÉTICA

Busca que sea fácil encontrar lo que guardas dentro de tu armario. Si utilizas cajones para la ropa interior, puedes usar cajas divisorias y colocar las prendas en vertical. De esta forma podrás distribuirla y mantenerla ordenada. Los accesorios puedes colocarlos en una estantería. Si tienes un joyero, mucho mejor. Así no estarán tan a la vista y será más difícil que los pierdas.

Que la ropa no coja polvo. Es otro de los objetivos a la hora de distribuir nuestro armario. Para conseguirlo, puedes utilizar fundas para las chaquetas, abrigos y toda la ropa de otras temporadas. Colócalas por alturas en el lado que menos uses de tu armario. Haz lo mismo con las bufandas o sombreros que no uses.

Es importante que cuides la estética de tu ropero. Para conseguirlo, usa siempre cajas de la misma gama y a ser posibles lisas. Distribuye la ropa según el color y cuida siempre las alturas. Los zapatos guárdalos en un zapatero y no los dejes sueltos. Cuida que todas las perchas sean iguales y usa una por prenda. Si amontonas varias prendas en una sola percha, además del efecto “caos” que nos produce, nunca encontrarás lo que buscas.

