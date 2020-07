La lección de un diputado del PP andaluz a los que intentan reescribir la historia: "Un cuento chino"

Tomás de Torquemada, fue un fraile dominico, nacido el 14 de octubre de 1420, y cuya sombra, seis siglos después, sigue siendo alargada y oscura, superando con creces la realidad histórica de la España del siglo XV, y es que éste fue, además de confesor Real de la Reina Isabel ‘la Católica’, Gran Inquisidor durante una década.

La lección de un diputado del PP andaluz a los que intentan reescribir la historia

Y precisamente con este siniestro personaje histórico ha comparado el vicesecretario general del PP de Andalucía y diputado andaluz por Sevilla, Toni Martín, al asegurar que “en estos tiempos donde hay suelto tanto Torquemada de la historia, que parecen que pretenden reescribirla y pretenden regalarnos, no el resultado de lo que pasó, sino una especie de cuento chino a la medida de sus ideas y la medida de sus intereses”.

Martín ha sido muy contundente en sus palabras, pronunciadas en el Parlamento andaluz, al asegurar que “la historia no es lo que nos gusta, la historia es lo que pasó y tenemos que entender eso”. De hecho, el diputado popular ha señalado que “la historia se ha construido a base de crueldades. Lo siento. De padres que mataban a sangre fría a sus hijos para quitarles un reino. De hermanos que metían en un calabozo a hermanos a tiraban la llave para quitarle su patrimonio o sus derechos”.

“Esa es la construcción de la historia. No hay ‘buenismo’. Es lo que ocurrió y hay que contarlo”, ha aseverado Toni Martín, quien ha recordado que “es la realidad y es lo que tenemos que conocer y pasar a nuestros hijos. Como de la misma manera está construida a base de grandeza humana, de capacidad de construir, de capacidad de avanzar”.

En este sentido, el vicesecretario general de los populares andaluces ha dejado claro que “todo eso es la historia, pero no podemos, de ninguna manera, caer en el juego del intento constante de la reescritura adaptada a lo que a mí me gustaría que hubiera pasado, no a lo que pasó”. Si se hace esto, según ha subrayado Martín, “no estamos trasladándoles a las generaciones futuras la historia sino un cuento chino y tendencioso”.

Reescribir la Historia para que sea más bonita, o se ajuste a lo que yo pienso y no a lo que pasó, es transmitir a las generaciones futura un cuento chino, falso y tendencioso. Esa es la estatua que hay que derribar, la de los que reescriben la Historia. pic.twitter.com/LeSh7plTyq — Toni Martín (@toni_miglesias) July 16, 2020

Acusaciones de racismo, uno de los trasfondos de este intento de reescribir la historia

No podemos olvidar la enorme polémica generada a raíz del asesinato en EE.UU. del afroamericano George Floyd a manos de un policía, que provocó una oleada de ataques a estatuas por todo el mundo, especialmente en el país estadounidense, con la excusa del racismo.

Cristóbal Colón, Isabel ‘la Católica’, Fray Junípero Serra, Winston Churchill, Cervantes, etc. fueron sólo algunas de los personajes históricos cuya estatuas sufrieron los ataques de cientos de radicales y vándalos, amparados en estas protestas, supuestamente reivindicativas de la igualdad racial y que han cuestionado la historia.

Un juego en el que han caído también determinadas autoridades y formaciones políticas. De hecho, en EE.UU. se han retirado por orden de ciertos gobernadores determinadas estatuas, como las de Colón. Aquí en España, entro otros, Podemos, ha pedido también, por ejemplo, la retirada de la emblemática estatua de Colón de Barcelona.

