La dura acusación de Susana Díaz a Juanma Moreno por la polémica con las mascarillas de Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado que es un "escándalo" que mientras los andaluces están sufriendo las consecuencias de la pandemia provocada por el Covid-19, el presidente y el vicepresidente de la Junta, Juanma Morenoy Juan Marín, respectivamente, están "enredados en una crisis de gobierno, en cuántos consejeros y altos cargos quieren colocar". "Hay dinero para colocar a más altos cargos en la Junta pero no lo hay para dar mascarillas gratuitas a toda la población", ha rechazado la líder de la oposición en Andalucía.



En rueda de prensa, Susana Díaz ha advertido de que los "enredos" que se traen entre manos Moreno y Marín para remodelar la estructura del Ejecutivo autonómico es un "desprecio" a los andaluces que lo están pasando mal "y a los que no dan certeza sobre cuáles son los rebrotes, su comportamiento o las medidas que se van a adoptar para aliviar su situación financiera".

Cuando la gente sigue pasándolo mal y necesita certezas, Moreno Bonilla y Juan Marín se enredan en líos internos para colocar a más altos cargos...



¿A eso se dedican ahora que tienen el mando único? Andalucía necesita mayor rigor y transparencia.



▶️ @susanadiazpic.twitter.com/19XXuYZQai — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) July 16, 2020



De este modo, ha reprochado a los socios de gobierno que en lugar de centrar sus esfuerzos en la crisis sanitaria, social y económica que afecta a la mayoría, "están en una crisis de gobierno provocada por la crisis interna que está atravesando una de las fuerzas que sostiene al Gobierno andaluz", lo que "no obedece al interés de Andalucía".



Susana Díaz ha defendido que "el Ejecutivo debería estar dando certidumbre, seguridad y ser transparente" pero, por contra, "está liado en a cuántos de lo suyos van a colocar, hablando de una remodelación del Gobierno que no le interesa a nadie".



"¿Eso creen que tienen que hacer ahora que ha asumido el mando único para la gestión del Covid?", se ha preguntado antes de lamentar que "parecía una broma de mal gusto pero es que es escandaloso que Moreno y Marín estén enredados en eso" y no estén "planificando, evaluando y dándole rigor a su gestión".

Donde están las mascarillas gratis??#MorenoBonilla las prometió hace 1 mes.

Hoy ya son obligatorias.

Pero mientras para él y los suyos sí son gratis, de diseño y pagadas con dinero público, los andaluces debemos pagar más de 100€ al mes y muchas familias no pueden. #BuenosDíaspic.twitter.com/U2euqF1GFy — Miguel Ángel Heredia (@maherediadiaz) July 15, 2020



Ha censurado que desde que la Junta tiene el mando único "la transparencia no existe, el nivel de información es mínimo", toda vez que cree que debería dar explicaciones porque si bien Andalucía fue una de las comunidades con menos incidencia de Covid, ahora "somos de las comunidades con mayor número de brotes de toda España, 29 desde que tiene Moreno el mando único".



"Hay una falta de información total, el Gobierno andaluz debería informar diariamente para dar seguridad y certeza a la población, con mucha transparencia y rigor" pero, en vez de eso, "están preocupados por si meten más consejeros y altos cargos, y cuánto va a costar a Andalucía, como si las arcas estuvieran para esto".



En la misma línea, Susana Díaz ha criticado que se obligue al uso de la mascarilla en Andalucía pero "no se reparte a la población", solo se le dará "a una parte de los andaluces y cada 90 días". "Hay dinero para colocar más altos cargos en la Junta pero no lo hay para dar mascarillas gratuitas a toda población", ha recalcado.

