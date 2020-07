Nuevo baño de realidad al PSOE de Susana Díaz, tras usar a Blas Infante para atacar a Juanma Moreno

Este domingo se recordaba el 135 aniversario del nacimiento de Blas Infante, considerado por muchos “Padre de la Patría Andaluza”.

En concreto, ha sido el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, quien mediante un vídeo en su perfil oficial de twitter ha querido recordar esta figura y ha defendido los valores de Blas Infante afirmando que quedan representados en "el nuevo andalucismo, el andalucismo del siglo XXI que representa" el presidente del PP-A y de la Junta, "Juanma Moreno y su gobierno, que mira al futuro con ilusión y trabaja por una Andalucía líder".

“Ser andalucista es también rebelarse contra los ataques y el acoso al que nos tiene sometido Pedro Sánchez, que es el gobierno más antiandaluz que ha habido en la historia de España", ha opinado Toni Martín.

El nuevo andalucismo de @JuanMa_Moreno mira al futuro con ilusión por una Andalucía líder.



�� Nuestro vicesecretario general @toni_miglesias, recuerda la figura y el pensamiento de Blas Infante en el 135 aniversario de su nacimiento. pic.twitter.com/C6z9QNRFHI — PP Andaluz (@ppandaluz) July 5, 2020

El Partido Socialista Andaluz no se ha tomado muy bien las palabras de Martín, y ha reaccionado de forma irónica aal comunicado de este :

«¿Hoy es 28 de diciembre? No, es 5 de julio, aniversario del nacimiento del padre de la patria andaluza. Por respeto al legado de Blas Infante, un partido sumiso y encantado con la ultraderecha (que hoy no estará en su homenaje) no puede hacer estas burlas y quedarse tan ancho», ha tuiteado el PSOE-A.

¿Hoy es 28 de diciembre?



No, es 5 de julio, aniversario del nacimiento del padre de la patria andaluza.



Por respeto al legado de Blas Infante, un partido sumiso y encantado con la ultraderecha (que hoy no estará en su homenaje) no puede hacer estas burlas y quedarse tan ancho. pic.twitter.com/OQJjZMqdZ8 — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) July 5, 2020

El partido de Susana Díaz ha pensado que la opción para atacar al Presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, era utilizar la figura de Blas Infante. Atacando al Partido Popular de “sumiso”.

Esta forma de actuar del Partido Socialista ha provocado una “guerra” contra ellos, encabezada por Toni Martín y seguido por otra figuras del Partido Popular como el Vicesecretario de comunicación del Partido Popular en Sevilla y Presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Sevilla,Pedro González Rodríguez-Albariño.

Ambos populares han optado por “tumbar” a los de Susana Díaz con publicaciones en sus perfiles oficiales de twitter:

"Estos desde que dejaron de gastarse el dinero de los parados en cocaína están muy nerviosos..." Han sido las contundentes palabras del presidente de NNPP

Estos desde que dejaron de gastarse el dinero de los parados en cocaína están muy nerviosos... https://t.co/QD0NGiMOAD — Pedro González Rodríguez-Albariño (@pedrogonzalezpp) July 5, 2020

Mientras Toni Martín, ha optado por dar a probar de su “propia medicina” al partido de Díaz con estas palabras:

"Sumiso es lo que hace Susana Díaz: aplaudir a su jefe Pedro Sanchez mientras le quita a Andalucia 537 millones del IVA, 800 millones de los fondos del coronavirus, 200 millones de las políticas de empleo, y el superávit de todos los ayuntamientos. #PsoeAntiAndaluz"

Sumiso es lo que hace Susana Díaz: aplaudir a su jefe Pedro Sanchez mientras le quita a Andalucia 537 millones del IVA, 800 millones de los fondos del coronavirus, 200 millones de las políticas de empleo, y el superávit de todos los ayuntamientos. #PsoeAntiAndaluzhttps://t.co/DDkRdWPOgw — Toni Martín (@toni_miglesias) July 5, 2020

El vicesecretario del PP-A ha zanjado la cuestión con una últma publicación :"Hay temas de los que el Psoe andaluz no debería hablar, ¿verdad?"

Hay temas de los que el Psoe andaluz no debería hablar, ¿verdad? https://t.co/EFULAXleo4 — Toni Martín (@toni_miglesias) July 5, 2020

También te puede interesar:

José Manuel Soto, tras la subida de impuestos anunciada por Sánchez: “No van a cerrar ni un p...chiringuito”

Arranca la campaña especial de control de velocidad para evitar accidentes