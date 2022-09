Así funcionarán los VTC en Andalucía: "La mano alzada, solo para el taxi"

No quedaba otra. El Decreto Ábalos llegaba a su fin. Esta norma de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas, la preparó el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, daba cuatro años de compensación a los propietarios de licencia y prohibía a las licencias VTC realizar trayectos urbanos a partir del 1 de octubre de 2022. El Gobierno Central dejaba la pelota en el tejado de las comunidades.

Tras una ronda de reuniones con todas las partes, la Consejería de Fomento trazaba una norma que entra en vigor el primer día de octubre y que nos afectará de la siguiente forma cuando vayamos a coger un Uber o un Cabify.

La Junta mantiene el ratio 1:30 y no concederá nuevas licencias a los VTC

Normas a tener en cuenta:

1 - Los VTC tienen limitado a dar servicio en precontratación, por tanto, no pueden circular buscando clientes.

2 - Los vehículos con conductorno puedan circular por las vías ni pueden contratar viajeros estando estacionados.

3 - Se mantiene la ratio 1:30 en la proporción de taxis y VTC. Aunque no se retirarán licencias ya que estas licencias las otorga el Gobierno Central, no las comunidades, la Junta sí se compromete a no aprobar nuevas licencias hasta que no se cumpla la ratio del 1:30, es decir, un VTC por cada 30 taxis.

4 - Se fijan zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

5 - La norma prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario solo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate.

6 - Los VTC tendrán que aportar más información al registro y sus conductores tendrán que superar los mismos requisitos de capacitación que los taxistas. El objetivo es la profesionalización del sector con el fin de proteger los derechos de los usuarios.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

7 - Los nuevos vehículos VTC deben cumplir ciertas características. Deben ser de color negro, sin rótulos ni publicidad. Mientras que el tamaño del vehículo oscilará entre los 4,5 metros para los de cero emisiones, 4,70 metros para los híbridos-eco y los 4,9 metros para el resto.

8 - Los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC (uno por semana sin que coincidan con los días de más demanda) y aplicará el régimen sancionador del Estado. Además, la Junta otorga a los ayuntamientos la potestad de subir las sanciones a los taxis sin licencia.

9 - Se regularán los precios para evitar tarifas abusivas de los VTC en los momentos de gran demanda. Se podrá establecer una tarifa máxima por proporcionalidad y necesidad y previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios.

Los VTC no pueden aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos o estaciones

La negociación, clave para la Junta

En LaLinterna de Andalucía, la consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha dicho que la Junta creará en una mesa continua para seguir dándole forma al decreto que ha sido aprobado con el fin de satisfacer al VTC y al taxi. Y ha recordado que con este decreto no hay vencedores ni vencidos. Gana el usuario.

Por su parte, el taxi andaluz ya ha respondido al Decreto de la Junta. Han anunciado movilizaciones contra la norma que regula los VTC. Y es que nunca llueve a gusto de todos.

También te podría interesar:

El tenso cara a cara entre taxis y VTC en Sevilla: "¿Es posible que convivan juntos?"



El Ayuntamiento de Málaga sanciona a diez VTC y dos taxis pirata por intrusismo