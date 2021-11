Juan Espadas: “El PSOE-A no es una sucursal de Ferraz”

Juan Espadas tiene un primer gran frente abierto tras su llegada a la Secretaría general del Partido Socialista: la negociación de los presupuestos del año que viene con el gobierno andaluz. Respondiendo a preguntas de Carlos Herrera, Espadas ha asegurado que “ha pasado mes y medio y no hemos visto ninguna respuesta en las cuestiones relevantes”. “Yo no creo en una oposición destructiva. ¿Qué hacemos nosotros bloqueando la acción de gobierno? Pero esto no es un problema de falta de recursos. Yo lo que planteo es negociar una seria de partidas que pueden no ser coincidentes con las del Partido Popular, pero entendemos que son necesarias”.





¿Hasta que punto influye Ferraz en las decisiones del nuevo Secretario General? “Aquí no hay vetos de Ferraz ni de Madrid. Aquí se decide lo que nos parece mejor para Andalucía. Y el PSOE de Andalucía es mucho PSOE, no es una sucursal de Ferraz”, ha explicado en Herrera en COPE Juan Espadas.





Preguntado por la posibilidad de un adelanto electoral, el líder socialista ha explicado que “yo voy a echar el resto porque Andalucía necesita un gobierno comprometido. Este es el momento en el que el PSOE debe volver a hacerse cargo del gobierno andaluz”. También ha criticado las “prisas” de VOX por ir a unas elecciones “a contar votos”.