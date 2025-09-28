Un joven de 21 años, detenido en Sevilla por la muerte de una chica: "Estaba sangrando y pedía ayuda"

Un joven de 21 años ha sido detenido este domingo por su presunta implicación en el asesinato con arma blanca de una mujer nacida en 1997, con la que parece que mantenía una relación sentimental, en el barrio de Sevilla Este de la capital hispalense.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido y si podría tratarse o no de un caso de violencia machista, que "en estos momentos es la principal hipótesis", según ha señalado en un audio remitido a los periodistas el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

UNA AGRESIÓN DE MADRUGADA

Desde el servicio Emergencias 112 de Andalucía han señalado que sobre las 3:10 horas de esta madrugada se recibió la llamada de un testigo que alertaba de la presencia de una chica en un portal que "parecía haber sido agredida" y que "estaba sangrando y pedía ayuda".

Se dio aviso a la Policía Nacional, la Policía Local y el 061, cuyos facultativos confirmaron, posteriormente, el fallecimiento de la joven y que podría tratarse de "un presunto caso de violencia de género".

EL AGRESOR, GRAVE

Asimismo, han indicado que el presunto agresor fue trasladado al hospital Virgen Macarena de Sevilla tras haber tratado de autolesionarse.

Toscano, además, ha señalado que el detenido, principal sospechoso de la agresión, es "un varón nacido en el año 2004 que al parecer mantenía algún tipo de relación sentimental con la víctima".

No constan denuncias previas, aunque la víctima sí tenía expediente abierto en el sistema Viogen Francisco Toscano Subdelegado del Gobierno en Sevilla

"Por lo tanto, y a expensas de la continuidad de la investigación y con la prudencia debida en este tipo de casos, la principal hipótesis con la que trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que podría tratarse de un asesinato machista", ha indicado.

A PUÑALADAS

Este asesinato se habría producido mediante el uso de arma blanca, ha añadido el subdelegado del Gobierno, quien además ha precisado que "no consta que existieran denuncias previas ni medidas de protección judicial para la víctima en este momento; no obstante, por episodios anteriores de violencia en los que se podría haber visto envuelta esta mujer, sí tenía expediente abierto en el sistema Viogen".

Por último, Toscano ha hecho un llamamiento "no solo a las mujeres que puedan sentirse víctimas de cualquier tipo de agresión, sino a la sociedad en su conjunto para que cuenten con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puesto que se trata de salvar vidas".