José Manuel Soto, sin piedad contra la izquierda: "Farsantes y charlatanes de feria"

El cantante José Manuel Soto ha lanzado un mensaje en Twitteren el que vierte su opinión sobre la izquierda que gobierna España. Unas palabras que no han dejado indiferente a nadie y que ya están provocando multitud de reacciones en las redes sociales.

Solamente nos traen ruina

El artista se muestra así de rotundo: "Cuando te hablen de progresismo, ni caso. Ni caso a todos esos farsantes y charlatanes de feria de tres al cuarto, que se les llena la boca hablando de progreso y de libertades y de derechos. Solamente nos traen ruina."

"INTENTAN ACABAR CON LA LIBERTAD"

El cantante sevillano continúa con estas palabras refiriéndose a la izquierda: "Para ellos el progreso consiste en lo que están haciendo: manipular la información, silenciar al disidente, balnquear el terrorismo, corromper la justicia, enfrentar a la gente, intentar implantar un pensamiento único."

Cuando te hablen de progresismo ni caso... pic.twitter.com/toJEixzwLl — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 16, 2020

En un vídeo, Soto se muestra preocupado ante lo que entiende como un firme propósito, un claro objetivo del PSOE y Podemos, ambos partifdos en el gobierno. "Intentan desmenbrar el país y empobrecerlo, intentan asfixiar al contrubuyente y adoctrinar a los niños en los colegios y acabar con la libertad".

"NOS QUIEREN CALLADITOS Y SUMISOS"

El andaluz vuelve a mostrarse crítico con la actuación del gobierno central. Y se explica sin tapujos ante sus seguidores de Twitter, a los que lanza este mensaje: "Que no te engañen, sobre todo que no te callen. Porque nos quieren calladitos y sumisos."

No es la primera vez que José Manuel Soto muestra su opinión en redes o en entrevistas concedidas a diferentes medios de comunicación. En una entrevista concedida al diario La Razón, hizo esta petición al Ejecutivo: “Que dejen de mentir, que hay cosas más importantes que el poder, que con España no se juega, que con la muerte no se mercadea, que pidan perdón y que se vayan...”.

SÁNCHEZ, "UN TIPO MALO"

Durante esa entrevista también tuvo palabras para el presisdente del gobierno Pedro Sánchez:“De querido, nada, ya se quiere bastante él solito, es un narcisista patológico con rasgos de psicopatía, un tipo nocivo y peligroso, sin empatía y sin escrúpulos".

Sánchez podría elegir a @CiudadanosCs pero ha elegido a Bildu q era lo q quería Iglesias. Hay una estrategia para tensionar a la sociedad y luego, cuando la gente reaccione acusarnos a todos de fascistas e ilegalizar a @vox_es y así eliminar cualquier oposición, chavismo puro... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 15, 2020

En esos momentos, José Manuel Soto concluía definiendo al líder del Gobierno central como "un tipo malo”.

