José Manuel Soto define de la forma más cruda a Pedro Sánchez y sus "rasgos de psicopatía"

José Manuel Soto ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno es uno de los objetivos favoritos del cantante andaluz, que no se corta, cuando la ocasión lo merece, a la hora de criticar al también líder del PSOE.

La última muestra de esta animadversión pública ha quedado reflejada en una entrevista que Soto ha concedido al periódico La Razón. Entre los temas tratados, la política se ha llevado gran parte de la atención.

La definición de Soto sobre Sánchez

Soto ha sido bastante rotundo en cuanto a posicionarse en contra del Gobierno durante los últimos meses. También queda evidenciado en la conversación con La Razón, en la que afirma que le diría al Ejecutivo lo siguiente: “Que dejen de mentir, que hay cosas más importantes que el poder, que con España no se juega, que con la muerte no se mercadea, que pidan perdón y que se vayan...”.

Sánchez se lleva la peor parte. “De querido, nada, ya se quiere bastante él solito, es un narcisista patológico con rasgos de psicopatía, un tipo nocivo y peligroso, sin empatía y sin escrúpulos, un tipo malo...”, considera Soto sobre el presidente socialista.

Podemos tampoco escapa a los comentarios de Soto

Si el PSOE y Sánchez no son del gusto del intérprete andaluz, Podemos y Pablo Iglesias no se quedan atrás. “Podemos es chavismo, es decir, la ruina de un país, el final de las libertades, el control de la opinión... Mucha gente los votó de buena fe y se han dado cuenta de lo que son, solo han traído crispación, falta de respeto al rival y escraches, es lo más bajuno que se despacha en política”, asevera Soto al hilo del socio de Gobierno del PSOE.

Vox sale mejor parado

¿Qué opina Soto, por su parte, de Vox? “Me gusta su valentía y su falta de complejos, tienen gente muy preparada y muy generosa en el esfuerzo de la vida política. Me ofrecieron entrar, también el PP, pero de momento prefiero la música y la vida que llevo, aunque no lo descarto en el futuro”, confiesa al respecto.

Soto también habla sin tapujos sobre su lado más polémico: “Digo lo que pienso, a veces me equivoco, a veces acierto, hay gente que me lo agradece y gente que me lo reprocha. Sería más prudente estar callado, y más cobarde también, creo que estamos en una época convulsa en la que no nos podemos dejar pisotear así como así, soy un tipo libre y no ha nacido quien me mande callar”.

Otro 'dardo' para Sánchez

Soto también ha criticado a Sánchez este martes a través de su vía habitual: las redes sociales. En Twitter, el cantante ha decidido cargar contra el Gobierno en pleno por el recibimiento brindado al presidente en el Consejo de Ministros habitual de cada semana.

“Vergüenza ajena...”, ha comentado Soto a raíz de los “aplausos y ovaciones” que se ha llevado el presidente tras el acuerdo europeo alcanzado esta madrugada. Queda claro, una vez más, que Pedro Sánchez y José Manuel Soto son como el agua y el aceite.