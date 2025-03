Jesús Aguirre, la cara visible del COVID en Andalucía: "En público tenía que transmitir calma, pero a solas lloraba por las esquinas"

Fue un sábado. No un sábado cualquiera. De hecho, nunca volveríamos a vivir otro día igual. Millones de andaluces, pegados a la tele y a la radio. Expectantes. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué era aquel virus que supuestamente venía de China? ¿Cómo nos afectaría?

En ese momento, ni uno solo de los más de ocho millones de andaluces, pudimos imaginar lo que quedaba por venir. Una pandemia mundial en la que morirían millones de personas. Era el sábado 14 de marzo de 2020. Ese día pasaría a la historia. Y nunca olvidaríamos dónde estábamos o qué hacíamos cuando nos dieron la noticia.

Europa Press La Plaza Nueva, con el Ayuntamiento de Sevilla, completamente vacía durante el estado de alarma por el coronavirus

UN SÁBADO DIFERENTE A TODOS

Porque ese día, España decretaba el estado de alarma por el Coronavirus. Quedábamos confinados durante los próximos quince días. Ni colegio. Ni cafés con amigos. Ni viajes. Ni visitas a casa de nuestros padres. Ni trabajo.

Sólo los que desarrollaban profesiones esenciales podían salir a la calle. Médicos, enfermeras, técnicos de alimentación, periodistas. El cerco se estrechaba. Y las calles parecían escenas de película. Ni un alma en las calles más céntricas de Málaga, Granada o Córdoba.

"ERA ALGO INIMAGINABLE"

Muchos iban a perder a sus seres más queridos. Otros no sabían que ya se habían contagiado. Hubo demasiados andaluces que no pudieron despedirse de sus familiares y amigos. Pero antes de todo eso, antes de aquel 14 de marzo, antes de que nos aprendiéramos el nombre del virus o de las mascarillas, la Consejería de Salud y Familias de Andalucía ya estaba en marcha.

Los hospitales se llenaron de pacientes infectados por COVID

Como ha contado Jesús Aguirre en COPE Andalucía, “El brote de listeria que habíamos vivido sólo unos meses antes, en agosto de 2019, supuso un Máster. Fue el brote de listeria más grave del mundo. Y nos enseñó cómo debíamos actuar ante una crisis sanitaria, y nos ayudó a anticiparnos ante la pandemia”.

"TUVIMOS LA SUERTE DE VERLO VENIR"

La información, que venía de China a finales de 2019, había que ponerla en cuarentena. “No era una información fidedigna, pero sí sabíamos que algo pasaba. Y cuando vimos que llegaba a Italia, nos dimos cuenta de que aquello no era una gripe algo exagerada, como dijeron en un principio. Fuimos atando cabos poco a poco”.

Nos dimos cuenta de que aquel virus que llegaba de China no era como una gripe Jesús Aguirre Ex Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

Jesús Aguirre, también médico, nos cuenta que “a finales de enero la Consejería puso en marcha el comité de expertos con las sociedades científicas porque pensábamos que el virus podía llegar a España. Por supuesto, nunca imaginamos que estábamos ante una epidemia mundial." Fue una pandemia muy dura, aunque en Andalucía fue menos virulenta que en otras regiones. “Tuvimos la suerte entre comillas de verlo venir porque ya estábamos preparados.”

PRIORIDAD, LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS

Andalucía no esperó a que se decretara el estado de alarma para poner en marcha las primeras medidas. “Sobre todo en residencias. Habíamos dado los primeros pasos. Empezamos a asilar las residencias de mayores porque nos dimos cuenta de que era el eslabón más débil del virus.”

Europa Press Los ancianos eran el colectivo más vulnerable ante la pandemia

Y a partir del 14 de marzo, Jesús Aguirre fue la cara visible del COVID en Andalucía. Semanalmente, salía en rueda de prensa, se quitaba la mascarilla e informaba del número de fallecidos, de las personas que entraban en un hospital, de la incidencia. “Era a full, todo el día, mirando mapas, incidencias, para tomar medidas. El gabinete trabajaba veinticuatro horas. Toda la información que pedía la sociedad era sanitaria”.

FORMAR E INFORMAR

Fueron momentos muy duros. En una entrevista que puedes escuchar aquí, Jesús Aguirre reconoce que aguantaba el tipo en público, pero en privado. “Yo animaba a mi equipo. Les decía que nadie se podía venir abajo, había que transmitir a la sociedad un buen ánimo. Había que formar e informar”.

Europa Press Jesús Aguirre junto al presidente andaluz, Juanma Moreno

Y lo hizo. Una semana tras otra. "Recuerdo que tenía que contar a los andaluces, cómo teníamos que ponernos la mascarilla, cómo lavarnos las manos, las medidas sociosanitarias que teníamos que cumplir. Yo quería que Andalucía me viera como su médico de cabecera”.

En los momentos más duros, quería que Andalucía me viera como su médico de cabecera” Jesús Aguirre Ex Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

Cinco años más tarde, a Jesús Aguirre no le da miedo hacer autocrítica. "Hubo muchas cosas que se hicieron mal. Todos los días hacíamos una evolución para ver en qué habíamos fallado. El desconocimiento era tan grande que al principio no sabíamos si había que utilizar mascarilla o no. Y también nos podríamos haber adelantado con el aislamiento.”

No había un minuto que perder. Aunque siempre había un minuto para llamar a los familiares de los sanitarios fallecidos. “Alguna vez me vine abajo ante los medios cuando me enteraba de la muerte de compañeros sanitarios”.

LA PROCESIÓN IBA POR DENTRO

Pero él sabía que no podía derrumbarse. Ni siquiera cuando se contagió por el virus. “Tenía que transmitir serenidad y optimismo a mi equipo y a todos los andaluces que me escuchaban, pero en privado, cuando me quedaba solo, lloraba por las esquinas. La procesión iba por dentro.”

Hasta que llegó la vacuna. “Ahí vimos un baño de esperanza. Recuerdo cuando me entregaron en Granada las primeras vacunas de Pfizer”. Falleció mucha gente a la que no le tocaba. Gente a la que no podíamos despedir. Entierros en soledad. Es bueno acordarse de todo. Aunque sea duro. “Y tenemos que estar preparados ante futuras pandemias”.

Esta, la pandemia del Coronavirus, se llevó por delante a más de 15.000 andaluces.