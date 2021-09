El incendio de Sierra Bermeja a golpe de tuit

Un pelotón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha salido esta mañana de la Base de Morón, en el término de Arahal (Sevilla), para sumarse a las labores de extinción del incendio de Sierra Bermeja, en el sudoeste de la provincia de Málaga que desde el pasado miércoles está ardiendo sin control. Son más de 6000 hectáreas calcinadas, un total de 42 kilómetros que incluso se han cobrado la vida de un bombero. Te mostramos alguno de los tuits más ilustrativos sobre el incendio todavía activo.

Hacer estas fotos ayer 10/9/2021 cargada de lágrimas, es la peor sensación que he vivido hasta ahora.

No hay derecho, no es justo, no es humano, si esto es provocado que me explique alguien como cabe tanta maldad dentro de una persona. #IFSierrabermeja

Hilo ???? pic.twitter.com/QR8N4WJEv5