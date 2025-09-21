Un incendio forestal afecta a unas 70 chabolas de un asentamiento de Palos
El fuego ha afectado a unas cuatro hectáreas de terreno
Andalucía - Publicado el
1 min lectura
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos ha actuado esta madrugada en la extinción de un incendio forestal declarado en un asentamiento de migrantes en Palos de la Frontera (Huelva) que ha afectado a unas 70 chabolas y que se ha saldado sin heridos.
Según han informado desde el Consorcio, el inicio del incendio se ha detectado sobre las 4:53 horas en un asentamiento de la zona del Polígono San Jorge de dicha localidad.
El fuego ha afectado a unas cuatro hectáreas de terreno y a unas 70 chabolas.
En la intervención han participado siete bomberos y cinco vehículos de los parques de San Juan del Puerto y Punta Umbría.
A esta hora, los efectivos trabajan en las tareas de refresco y control de la zona.
