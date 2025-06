La FAMP asiste en Grecia al segundo seminario de la comunidad del proyecto europeo WE GO COOP para la protección de los humedales

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha asistido en Tesalónica (Grecia) al segundo seminario temático de la comunidad de práctica para la protección de los humedales mediterráneos, organizado con motivo del proyecto europeo “WE GO COOP: Mejora de la gobernanza de los humedales a través de una Comunidad de Práctica”, cofinanciado por el programa de cooperación transnacional mediterránea Interreg EuroMED.

El establecimiento de esta comunidad es uno de los principales resultados de WE GO COOP. Esta plataforma se constituye como un instrumento de gobernanza multinivel e innovación pública que reúne a organizaciones comprometidas con los Contratos de Humedales con los objetivos de promover el intercambio de conocimientos y prácticas, garantizar la viabilidad legal de las propuestas que emanen de ella, capitalizar y transferir los resultados de proyectos anteriores financiados por la UE en torno a la herramienta del contrato de humedal y crear nuevas sinergias entre los actores involucrados.

El encuentro, de dos días de duración, da continuidad a esta comunidad de práctica por medio de una serie de seminarios temáticos previstos en el proyecto. En este caso, el evento ha sido acogido por ANATOLIKI S. A., una organización para el desarrollo del gobierno local radicada en la ciudad griega de Tesalónica, y que ejerce el liderazgo de WE GO COOP. En esta ocasión, se han dado cita todas las entidades socias del proyecto –cuyo partenariado aglutina entidades de Albania, Croacia, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal– así como las personas expertas señaladas por todas estas organizaciones en sus respectivas regiones para formar parte de la citada Comunidad de Práctica.

Durante la primera jornada, se ha presentado la plataforma virtual colaborativa de WE GO COOP, una herramienta de apoyo para responsables políticos y personas expertas que recoge información sobre proyectos en curso y organizaciones que ejecutan contratos de humedales a nivel mediterráneo y proporciona contactos para el potencial establecimiento de sinergias y permite el intercambio conocimientos, problemas y soluciones. Esta se concreta en una recopilación de prácticas geolocalizadas sobre contratos de humedales y gobernanza colaborativa, así como en un repositorio de productos y documentos generados en el marco de otros proyectos europeos vinculados con la metodología de los contratos de humedales.

Al hilo de la presentación de la plataforma, en la primera jornada del seminario ha estado enfocada en las redes de colaboración para la gobernanza de los humedales y sus retos, por lo que se han concedido espacios específicos para la presentación de buenas prácticas y de soluciones para la adaptación al clima y su mitigación basadas en la conservación y restauración de humedales.

La segunda jornada se ha dedicado a debatir sobre la comunidad de práctica como estructura y a avanzar en otro de los grandes resultados del proyecto: un documento de posicionamiento con una serie de recomendaciones que se elevará a la Comisión Europea a través del programa Interreg EuroMED, en el cual se busca fomentar la integración de la herramienta del contrato de humedal en las políticas y estrategias medioambientales a escala europea.

Simposio internacional WE GO COOP

A nivel local, el próximo hito en la implementación de WE GO COOP en Andalucía será la celebración del simposio internacional “+Biodiversidad: por los Humedales en Andalucía +Gobernanza” que se celebrará en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de Puerto Real (Cádiz) durante los días 23 y 24 de septiembre de 2025. Esta cita se planteará como un encuentro al que se invita a todos aquellos actores que forman parte del ámbito de los humedales; un espacio entre iguales desde el que abordar la gestión y la preservación de la biodiversidad en los humedales andaluces, tanto para aquellos que gozan de sólidas figuras de protección legal como para los que aún no cuentan con ellas. Se tratará, por tanto, de una oportunidad para la transferencia de conocimiento y las buenas prácticas en la gestión.

De este modo, la invitación está dirigida a las cuatro hélices de la innovación pública: administración pública, academia, tejido empresarial y organizaciones no gubernamentales.

Para la inscripción en el evento se ha facilitado el siguiente formulario.

WE GO COOP es un proyecto cofinanciado por la UE en el marco del programa Interreg Euro-MED, comenzó al pasado mes de enero de 2024 y tiene una duración de 27 meses. El proyecto cuenta con un partenariado compuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (España), ANATOLIKI S.A. (Grecia), el Departamiento de Arquitectura de la Universidad de Roma Tres (Italia), Institución pública Parque Natural de Vransko jezero (Croacia), PPNEA (Albania) y RCDI (Portugal).

Más información: https://wegocoop.interreg-euro-med.eu/