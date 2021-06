Fabiola habla claro tras volver a posar en público con Bertín Osborne: "Excelente amigo"

Bertín y Fabiola siguen demostrando ser un buen ejemplo de una separación amistosa. Tras más de una década juntos, el andaluz y la venezolana ponían punto y final a su relación de mutuo acuerdo asegurando que mantendrían una buena relación por el bien de Carlos y Kike, sus hijos en común.





CAMINOS SEPARADOS

Ambos han emprendido desde entonces caminos separados pero sin olvidar todo lo que han vivido juntos. Una de las imágenes más esperadas por la prensa rosa era la de Bertín y Fabiola juntos de nuevo tras la separación, y así ha ocurrido en la fiesta benéfica de la Fundación Bertín Osborne, creada hace más de 10 años para proporcionar recursos a las familias de niños con discapacidad y con la que han protagonizado en exclusiva la portada de la revista ‘Hola’.





REPORTAJE EXCLUSIVO: Bertín y Fabiola, de nuevo juntos tras su separación. https://t.co/zBnlBpHeDn — Revista ¡HOLA! (@hola) June 2, 2021



Y es que desde que se conoció la separación fue la propia Fabiola quien aseguró que la idea de la fundación es que ‘sobreviva a ellos y continúe’ y que la separación no ha afectado “en absoluto a la fundación”. Aun así, la propia Fabiola ha hablado muy claro sobre su relación actual y tomando unas palabras de su hija no ha dudado en afirmar que Bertín es "un excelente amigo".



A pesar de la distancia entre Andalucía, donde reside Bertín, y Madrid, donde vive Fabiola con Carlos y Kike, no ha sido un obstáculo para la buena convivencia de la familia. Fabiola ha definido su relación como “atípicamente buena” y ha querido recordar también las palabras de una de las hijas de Bertín, Eugenia: “Mamá siempre decía que papá era mejor como amigo”.



Es con la propia Eugenia con quien Fabiola ha sido vista en las últimas semanas prueba de la buena relación con el resto de la familia Osborne. Durante el paseo que mantuvieron por Madrid Fabiola Martínez y Eugenia Osborne fueron preguntadas por la prensa por uno de los temas más importantes y recientes de la familia Osborne: la reciente noticia de la boda de la menor de las hijas de Bertín, Claudia, con su pareja José Entrecanales, un enlace al que Fabiola ya afirmó que no acudiría.

"Eso que se lo tenéis que preguntar a ella, nosotras no opinamos, José es estupendo y sobretodo es que ella es muy feliz, estamos muy contentos por ella", afirmaba la hermana de Claudia. Por su parte Fabiola aclaró no tener mucha más información: "Yo mucha información no tengo más que la noticia que claro que nos alegramos todos", decía, afirmando que no se ha parado a pensar en si finalmente acudirá o no a la boda: "La verdad es que no he pensado en nada de eso, pero ya veremos".

