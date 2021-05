Estas son las mejores alternativas a Whatsapp si no quieres aceptar su nueva política de condiciones

A partir de este fin de semana la aplicación de mensajería Whatsapp, la más usada en España, tiene preparado un cambio drástico en sus condiciones que puede afectarte de manera directa. La aplicación estadounidense ya venía avisando durante los últimos meses, pero desde este 15 de mayo entra en vigor la nueva política de Condiciones y Privacidad.

Un cambio que afectará a más de 2.000 millones de usuarios, que si no se aceptan las condiciones no podrán mandar un mensaje ni recibirlo de los contactos aunque si se recibirán notificaciones y llamadas de voz. Unos cambios de privacidad que muchos no están dispuestos a aceptar, por eso te presentamos las alternativas más completas a Whatsapp.

TELEGRAM

Es la competencia directa de Whatsapp y la que más usuarios abarca tras la empresa de Facebook. En concreto Telegram ofrece un cifrado extremo para llamadas de voz y puede activarse manualmente el cifrado para los mensajes de texto.

Muchos usuarios valoran la menor recopilación de información y datos. Cuenta con aplicación para iOS y Android además de aplicación para Windows y MAC.

Puedes tocar un usuario en un chat de voz para expandir sus fotos de perfil y ver su biografía completa. Toca tu nombre en la lista para cambiar tu foto o editar tu biografía directamente desde la ventana del chat de voz. #TelegramTipspic.twitter.com/iMMufiJIo1 — Telegram en español (@telegram_es) May 13, 2021

SIGNAL

Signal es la más desconocida hasta ahora, aunque también cuenta con el servicio de mensajería gratuito de texto, chat de vídeo y llamadas de voz así como con transferencias seguras de archivos. Es una de las que menos información recopila.

Además, Signal es un servicio Open Source, lo que significa que su código interno está disponible al público para que cualquier fallo o cuestión de privacidad pueda ser verificado por expertos externos a la empresa.

When everything is end-to-end encrypted, it's OK to use colourful language. Happy Holi from all of us at Signal. pic.twitter.com/pu4sCkGJdC — Signal (@signalapp) March 27, 2021

WICKR ME

Está catalogada como una de las mejores aplicaciones con más privacidad. Al contrario que Whatsapp, Wickr Me no necesita de un número de teléfono para empezar a usarla además de no almacenar tus contactos.

Entre las opciones más demandadas de Wickr Me está la opción de solicitar el borrado de mensajes y datos de forma totalmente irrecuperable. Una de sus desventajas es su poca expansión en España por lo que no encontrarás a muchos de tus contactos en ellas.

DISCORD

Quizás es de las más desconocidas para el gran público pero no para los jóvenes y los gamers. Discord comenzó como una plataforma de chat para juegos pero ha ido expandiéndose poco a poco hasta convertirse en una gran aplicación de mensajería y son los propios responsables los que la publicitan como una alternativa a Whatsapp.

La aplicación está basada en servidores, puedes agregar a amigos por nombre de usuario o etiquetas y puedes crear chats grupales. Como las anteriores mencionadas es gratuita y está disponible para iOS Android, Mac, Windows y Linux.

