Evita que te pueden suplantar en WhatsApp y quedarse con toda tu información

Hablar de hackeos es muy frecuente. Hackers que usan los dispositivos para piratear las comunicaciones. Y ahora hasta el WhatsApp, y para entender eso tenemos a Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting, que asegura en Fin de Semana con Cristina que “está sucediendo mucho y de hecho me ha pasado a mí, así que tenía que contarlo en el programa. Básicamente puedes tener dos versiones: la del móvil y la que puedes tener en el ordenador, o también alguien quiere iniciar sesión en tu cuenta, escribe tu móvil y, como sabemos, WhatsApp te envía un código para que inicies la sesión con él porque ya se sabe que solo se puede tener en un único teléfono. Esa persona intenta iniciar mi perfil, le piden el código, lo ponen y entonces esa cuenta queda vinculada a ese dispositivo y la anterior se borra y desaparece. Suena complicado pero es muy fácil hacer este engaño”.

“Una vez que alguien entra en tu cuenta recibe todas tus fotos, contactos, conversaciones, audios recibidos… todo lo almacenado desde hace años lo tiene esta persona que se conecta”, añade Stella, que sigue contando que “no solo eso, sino que automáticamente la persona de la cuenta afectada queda bloqueada, así que no tiene acceso a nada y no puede usar su cuenta, con lo cual ese tercero puede hacerse pasar por el usuario verdadero, que es lo que me ha pasado a mí esta semana”. “¿Por qué cualquier persona te va a pedir un código que está en tu teléfono? Está claro que no es quien dice ser, ser hace pasar por un tercero”, aclara la experta.

“Lo había oído ya, lleva pasando tiempo algunos meses, pero ahora de forma viral y está pasando a muchas personas”, asegura Stella, que añade que “en el momento en que entran en ese WhatsApp escriben a todos sus contactos y van intentando establecer una red, cada vez más amplia, de gente para suplantar identidades”.

¿Qué podemos hacer entonces? “Lo primero es establecer un código de doble autenticación en el WhatsApp, que no solo haga falta un sms sino un PIN que solo sepamos nosotros”, explica la CEO de Pentaquark Consulting. “Lo segundo es desactivar WhatsApp, borrar, de cero, para que el señor que está usando nuestra cuenta en otro teléfono esté bloqueado. Hay que desconfigurarlo para poder eliminarlo y así se quede bloqueado. Y desde luego no ser crédulos, un amigo nunca nos va a pedir un código, y si llega una petición extraña, duda. Habla con él, asegúrate de que es suya”.