El error que debes evitar para que el bizcoho quede más esponjoso y dure más días

Parece muy sencillo, pero en muchas ocasiones, el bizcocho de yogur que elaboramos en casa no queda tan esponjoso como nos gustaría. ¿Por qué? Es importante medir bien los tiempos del horno, y saber cuándo está en su punto para sacarlo en el momento adecuado y que no resulte demasiado seco.

Aquí surge la pregunta: ¿Cómo sabemos que nuestro bizcocho está en su punto? El truco más sencillo para saber si es el momento de sacarlo del horno lo descubriremos con un truco realmente sencillo: solo tenemos que coger un cuchillo o un pincho de cocina, abrimos el horno y lo introducimos dentro del bizcocho, de arriba a abajo.

UN MEDIDOR QUE NUNCA FALLA

Este será nuestro medidor. Si lo sacamos y está totalmente limpio, nuestro bizcocho está listo. Si sale manchado, es que nuestro bizcocho aún está crudo por dentro. De esta forma, conseguiremos una textura muy esponjosa y disfrutaremos de un postre o una merienda muy saludable con huevos, harina, yogur, aceite de oliva virgen extra, azúcar y levadura.

Este truco lo llevaremos a cabo cuando el bizcocho lleve al menos treinta minutos dentro del horno y debemos evitar abrirlo a no ser que sea estrictamente necesario.

Para conseguir que este sea el resultado, debemos elegir también una harina de repostería. De esta forma, resultará más fácil que consigamos un bizcocho irresistible. Otro truco infalible es introducir dentro del horno un pequeño recipiente con agua fría.

ASÍ CONSEGUIREMOS UN BIZCOCHO CON ESTRELLA MICHELÍN

Otro momento clave durante la elaboración de nuestro bizcocho es el momento en el que batimos los huevos con el azúcar. Los cocineros aseguran que lo más recomendable es utilizar una batidora de varillas, de esta forma entrará más aire en la masa y nos quedará mucho más esponjoso.

Para conseguir el bizcocho perfecto no debemos olvidar el horno. Podemos elaborar nuestra receta en el horno que tenemos en casa, no necesitaremos uno profesional para obtener un buen resultado. Eso sí, no debemos olvidar que debemos precalentarlo durante unos diez minutos a 180ºC. Además, usaremos un programa que caliente por arriba y por abajo, de esta forma, el calor le llegará más uniforme.

LOS INGREDIENTES, A TEMPERATURA AMBIENTE

Hay un útimo truco que utilizan siempre los reposteros en sus recetas y que podemos seguir para obtener una excelente medienda. El consejo es sacar los ingredientes del frigorífico un poco antes de empezar a preparar nuestro postre. Si conseguimos que la mantequilla y los huevos estén a temperatura ambiente, conseguiremos que nuestro bizcocho suba y como consecuencia, quedará mucho más esponjoso.

Con estos sencillos trucos, sorprenderemos a nuestros familiares y amigos y podremos disfrutar de una sencilla y deliciosa receta.

Con este tiempo apetece encender el hornos y disfrutar de su calorcito y del olor rico que sale de él. Un bizcocho de plátano de Canarias y nueces es una gran excusa para encenderlo. #Platano#PlatanoDeCanarias#Bizcocho#Postre#costavolcan#disfrutacostavolcan#frutapic.twitter.com/Naay7d19iL — Costa Volcán (@costavolcan) January 12, 2021

