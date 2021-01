Este es el mejor desayuno que debes tomar cada mañana

A nadie nos han enseñado a alimentarnos de manera correcta y cada uno de nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible pensando que nuestros hábitos nos están aportando salud. Actualmente en muchas comunidades en la primera etapa educativa enseñan algunos conceptos básicos y explican la importancia de la pirámide alimenticia. Pero décadas atrás, ningua asignatura ni tan siquiera charlas, se han recibido en los colegios. A todo esto se suma que cada uno tiene sus criterios y también sus gustos. Algunos son los que piensan que consumir azúcar a primera hora de la mañana será beneficioso para su salud, pero eso no es así. Cierto es que mejor consumir el dulce a primera hora del día que hacerlo por la tarde o noche.

Entre dulces y salados debes saber que este último es más saludable. Consumir proteinas por la mañana nos ayudará te ayudará a fomentar la producción de dopaminia, el neurotransmisor que estimula el despertar y algo tan importante, la motivación para afrontar el día. También te ayudará a sentirte saciado durante muchas más horas, de esta manera evitarás tirar de algunos caprichos durante la mañana como chocolatinas, galletas...Pero no dejes nunca de darte un capricho,

Si el desayuno es rico en hidratos de carbono, el consumo de proteínas te ayudará a reducir la velocidad de asimilación de estos hidratos de carbono. Es más, las proteínas aumentan el tiempo de digestión de los hidratos de carbono y también reducen su índice glucémico. Lo que conseguirás con esto es reducir el pico de insulina y evitar ese cansancio que suele entrarnos a mitad de mañana.

LO MEJOR UNOS HUEVOS

Estos son ricos en vitaminas y oligoelementos. Hace años se hablaba que era el causante de un aumento del colesterol, algo que no es cierto. Si consumes 1 o 2 huevos al día no te preocupes que no hará que tu colesterol aumente. Distinto es si padeces de diabetes, porque en ese caso no debes sobrepasar los 3 o 4 huevos por semana.

Los huevos puedes acompañarlos de una loncha de jamón de calidad, queso y si es de cabra u oveja mucho mejor, o incluso con unas consevas de sardinas, melva o caballa. Añade también un yogur naturao o vegetal de soja, almendras, nueces o anacardos.

FRUTOS SECOS

Tomar ácidos grasos son muy beneficiosos, pero cuidado a la hora de elegir cuáles son los más adecuados. Sobre todo son indispensables los que contienen omega 3 y omega 9, ya que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Y son muy beneficiosas para el desarrollo de las funciones de nuestro cerebro, huesos y músculos. Las puedes encontrar en las almendras, nueces, avellanas, anacardos... pero siempre que no estén fritos, es decir, que sean naturales. Tampoco es cuestión de atiborrarte cada mañana de frutos secos. Con unas cinco unidades sería suficiente, porque recuerda que todo en exceso es perjudicial en esta vida.

Otra de las semillas muy beneficionsas son las de chía o pipas, pero recuerda, nunca fritas. También pueden elegir por consumir algunos días algo de salmón o sardinas, ya que son pescados grasos altos en proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales (incluyendo potasio, selenio y vitamina B12). Pero es su contenido de ácidos grasos omega-3 lo que recibe más atención.

FRUTA

La fruta es fundamental durante el día, pero si la incluyes en tu desayunos estarás acertando. Pero cuando hablamos de fruta mejor hacerlo con todas sus propiedas, y eso pasa en no transformala en zumo, ya que pierde gran parte de la fibra que nos aporta y algo muy importante.

Anteriormente hemos hablado de no consumir azúcar, pero el azúcar que nos aporta la fruta no es ni mucho menos la que nos aporta la bollería. Además la fibra ayuda a la asimilación de los azúcares que se encuentran en la fruta. Esto explica el motivo por el cual el índice glucémico del zumo es más alto que el de la fruta.

TE PUEDE INTERESAR