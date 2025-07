Día 7. En La Herradura comenzó el idilio con la Costa Tropical

8 de julio de 2025. Mi relación con la Costa Tropical comenzó en 2021. Le pedí al entonces Director de Contenidos de COPE Andalucía, Pedro Ochoa, que me recomendase un sitio de costa al que ir con mi pareja. Sin dudar, me dijo que me fuese a La Herradura. Le hice caso, aunque reconozco que fui con algún prejuicio sobre los “chinorros” de las playas. Fue un amor a primera vista. Los “chinorros” resultaron ser cómodos y limpios, los chambaos nos atraparon y los acantilados de Cerro Gordo nos enamoraron.