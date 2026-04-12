Da a luz en la UCI la única mujer que sigue hospitalizada por el accidente de Adamuz

La única persona que permanecía hospitalizada tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz, Córdoba, ha dado a luz este sábado a un niño. El parto ha tenido lugar en la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga, donde la mujer sigue ingresada.

Según ha precisado la Administración autonómica, el recién nacido se encuentra en buen estado, al igual que la madre. Este nacimiento se produce casi tres meses después del trágico accidente que se saldó con 46 víctimas mortales.

Balance del siniestro

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado de que, tras el siniestro, fueron atendidos un total de 126 adultos y cinco niños. De ellos, ya se han producido 124 altas hospitalarias y un deceso entre los heridos que fueron ingresados.

Hasta ahora, la última persona en recibir el alta lo hizo el pasado 31 de marzo y se encontraba en el [Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Con ella, esta mujer era la única que quedaba hospitalizada a causa del suceso.