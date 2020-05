COPE Andalucía te lleva a casa el Rocío 2020

COPE Andalucía te lleva a vivir el Rocío 2020. Un Rocío diferente. Será un camino de recuerdos y de experiencias ya vividas. Este año, la pandemia nos ha privado de una Romería muy especial. No ha habido traslado y la Virgen permanece en su iglesia de Almonte. La Basílica de la aldea continúa sola.



En COPE Andalucía queremos que no te quedes sin camino. Que este año, difícil para todos, vuelvas a vivir las emociones y los sentimientos de tu peregrinación para postrarte a los pies de la Reina de las Marismas.



Durante este fin de semana, en nuestros informativos regionales, escucharemos las voces de la experiencia, de los viejos romeros que nos enseñaron a querer y respetar la tradición. Estaremos en Almonte para llevarte el domingo la Solemne Misa de Pentecostés, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva.



Y en la madrugada del lunes, te invitamos a realizar con nosotros toda una experiencia de radio. Te tendrás que dejar llevar por tu imaginación. Olvidarte de la realidad que estás viviendo y viajar hasta las marismas de Doñana. A partir de la una y media de la madrugada,La Noche de Adolfo Arjona,nos trasladará a las “parás” del camino para escuchar el cante por lo bajito a la luz de una candela. Viviremos el ambiente en las casas de la aldea. Nos recogeremos en el rezo del Santo Rosario y reventaremos con la emoción del salto de la reja, cuando los almonteños portan a hombros el paso de la Virgen para comenzar su procesión gloriosa por las calles de la aldea.



Los guías que tendremos en ese recorrido serán, entre otros, Carlos Herrera, José Manuel Soto, Ainhoa Arteta o Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte.



Si esta madrugada de Pentecostés vas al Rocío, la aldea estará sola, pero en COPE Andalucía queremos llenarla de todos aquellos corazones rocieros que este año se han tenido que quedar en casa.



Será una Noche de COPE en la que, más que nunca, te queremos hacer cómplice de la magia de la que puede ser capaz la radio. Si tienes el alma rota porque este año no podrás rezar delante del palio de la Virgen, volverás a derramar las lágrimas de otros Rocíos más felices. Si nunca has vivido esa experiencia, la podrás sentir desde la intimidad de tu casa y entender porque cada año, un millón de corazones tiemblan al paso de la Reina de las Marismas.



Sólo te pedimos tu complicidad y tu compañía.