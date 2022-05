En este post vamos a contaros todo lo que necesitas saber para llevar correctamente tu sistema fotovoltaico de autoconsumo y puedas sacar el máximo rendimiento a la energía solar. Ya sabes que los sistemas fotovoltaicos hacen que puedas producir tu propia energía ahorrando de manera significativa en cada factura de la luz además de otros beneficios para el medioambiente.



Cada vez es más habitual ver como la población se va sumando a la instalación de energía solar en sus espacios (viviendas, terrenos, negocios, empresas,...) por razones económicas (la enorme subida de las eléctricas) y por razones de concienciación con la naturaleza.



Si estás pensando en sumarte a la revolución solar e instalar paneles de autoconsumo fotovoltaico, Social Energy pone a tu alcance los mejores precios con una calidad asombrosa sin olvidar las garantías de nuestros productos.





Ahora llega el momento de que tomes nota para conocer los mejores 5 consejos para un uso eficiente de la energía. Con estos consejos-trucos sabrás por qué cada vez se suman más personas a la revolución de las energías limpias y renovables.

La eficiencia energética: conoce qué es

La eficiencia energética es la que protege el medioambiente reduciendo la intensidad energética y consiguiendo un consumo moderado de la energía. Por lo tanto, tras esta definición sabremos que una instalación, proceso o aparato será eficiente energéticamente cuando consume menos energía que la media realizando la misma actividad.

De esta manera un servicio, una persona o un producto eficiente y comprometido con el cuidado y conservación de la naturaleza hará el mismo trabajo con un uso de menos energía sin olvidar que buscará la mayor cantidad posible de energías renovables para abastecerse.

La idea de elegir energías limpias y renovables es una magnífica alternativa debido a que en los últimos años las emisiones contaminantes se han incrementado hasta llegar a números alarmantes que hace que la Tierra esté en peligro al igual que los seres que habitan en ella.



Una de las soluciones para paliar este peligro es la eficiencia energética ya que gracias a la misma podremos revertir y dar fin a esta lacra medioambiental. Cuando hablamos de eficiencia energética, todos y todas estamos pensando en hacer uso tanto de electrodomésticos como bombillas de bajo consumo pero esta conciencia del cuidado del planeta va más allá y queremos que seas realmente consciente y responsable para contribuir al cuidado y mejora del planeta.









Si quieres conseguir al mejor precio una instalación de placas solares, contacta con Social Energy aquí y te informaremos de todo lo que necesitas para unirte al cuidado del planeta hoy mismo.

Ventajas y problemas de la eficiencia energética

Gracias a la implantación de distintas medidas de eficiencia energética, la sociedad podrá reducir sus gastos de forma considerable además de beneficiar al medioambiente. Aunque es una realidad el tema económico, existen otras muchas posibilidades positivas que harán que mejore nuestra calidad de vida.

Las empresas mejoran en relación a la competitividad.

Reducción considerable del gasto energético.

Se reduce la dependencia energética del exterior.

Incremento de la seguridad de abastecimiento.

Reducción de la emisión y del impacto de los gases que provocan el efecto invernadero.

Aunque la mayoría son beneficios y parece extraño pensarlo, también existen algunos problemas en relación a la eficiencia energética y aunque no son tan relevantes como las ventajas, debemos tenerlos en cuenta y saber cuáles son:

Generan muchos residuos.

Obsolescencia programada.

Inversión inicial grande.

Consigue un consumo eficiente y responsable de la energía

En Social Energy te vamos a explicar detalladamente algunos trucos que podrás poner en práctica para ahorrar en tus próximas facturas sin olvidar el cuidado hacia la naturaleza.

Sigue leyendo y toma nota de nuestros consejos más inteligentes:

Comprobar puertas, ventanas y otros espacios

Normalmente, solemos gastar una cantidad elevada en electricidad para calentar nuestros hogares y espacios pero la mayoría de las veces este gasto es en vano debido a factores adversos que disminuyen la eficiencia energética.

Las ventanas, techos y puertas suelen tener huecos por donde se suele escapar el aire de manera fácil. ¿Qué sucede con esto? Desgraciadamente un gasto de electricidad inútil ya que si no contamos con un sistema de aislamiento adecuado, toda la inversión en calefacción se irá por la borda. ¿Qué solución te recomendamos? Para realizar un gasto más bajo en energía, lo mejor será instalar ventanas dobles y triples junto con puertas con mayor envergadura y más consistentes. De esta forma, notaremos una bajada en cada factura de la luz.

Si traducimos este consejo y lo ponemos en práctica con sistemas fotovoltaicos, evitaremos cargas innecesarias por lo que optimizaremos al máximo nuestro sistema.

Instalación de termostatos

Un consejo sabio es hacer uso de termostatos inteligentes y otros dispositivos de este tipo. Gracias a estos aparatos podrás controlar en remoto la temperatura de tu vivienda y espacios

Por ejemplo, tendrás la capacidad de hacer un seguimiento de la cantidad de energía que usas para calentar y enfriar tu casa. De esta manera podrás establecer la temperatura que quieras según la hora del día y las necesidades que requieras en cada momento.

Existen algunos termostatos que aprenden todos tus hábitos y confeccionan horarios de calefacción y refrigeración para tu hogar automáticamente.





Baterías de almacenamiento de energía

Gracias a una batería en tu hogar, podrás almacenar la energía solar de manera que si hubiera un corte de suministro o un apagón, estarías a salvo y tus espacios continuarían alimentándose de esa energía almacenada. Esta opción se ha convertido en una de las más rentables para conseguir la mejor eficiencia energética posible.

Los precios de las baterías han ido bajando y cada vez está siendo un recurso de atracción para todos los hogares que quieran optimizar su instalación fotovoltaica.

Más consejos para seguir con un ahorro eficiente de la electricidad

Ya os hemos dejado los consejos que más recomendamos para hacer un uso racional y responsable de la energía aunque no son los únicos. A continuación, te vamos a nombrar algunos más para que tu energía sea 100% eficiente.

Inversión en enchufes inteligentes

La mayoría de las personas no son conscientes de que los aparatos eléctricos y los electrodomésticos suelen consumir electricidad aunque se encuentren apagados. Una publicación de el The New York Times afirma que una lavadora puede llegar a usar hasta 4 vatios por hora cuando se encuentra apagada, un sintonizador de TV hasta 26 vatios por hora y un ordenador portátil unos 48 vatios por hora.

Estos gastos se traducen en más de 670.000 vatios por año de consumo innecesario. Si no quieres preocuparte y estar alerta para conseguir ahorrar en tu factura eléctrica, te recomendamos que hagas uso de enchufes inteligentes para tomas de corriente que por medio de una aplicación podrás encender y cortar la alimentación eléctrica en función de tus necesidades.





Utiliza luces LED

Las bombillas incandescentes más antiguas sólo usan una pequeña porción de la electricidad para generar luz. El resto de la electricidad se pierde en forma de calor. Por otra parte, las bombillas LED necesitan una décima parte de la electricidad que usa una bombilla tradicional.

Haciendo uso de luces LED, no solo ayudas a mejorar el planeta sino también a reducir considerablemente el consumo eléctrico haciendo que el impacto de emisiones contaminantes al medio ambiente sea inferior.



¿Necesitas conocer más sobre eficiencia energética? ¿Quieres sumarte a la era de la energía solar? Ponte en contacto con el equipo de expertos de Social Energy y cambia desde hoy tu estilo de vida por otro más saludable. ¡Estamos aquí para ayudarte!