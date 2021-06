El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía alerta sobre el intrusismo de los quiromasajistas

En muchos sectores es habitual el intrusismo, pero cuando hablamos de salud hay que tener mucho cuidado porque puede tener unas consecuencias importantes para nuestro cuerpo y mente. COPE Andalucía se ha puesto en contacto con Susana Sánchez, vocal del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía (Colfisio) y responsable del área de intrusismo, para dar a conocer la tremenda diferencia existente entre un fisioterapeuta y un quiromasajista.





Merece la pena conocer la diferencia entre fisioterapeuta y quiromasajista para evitar problemas de salud que pueden llegar a ser muy graves. La principal diferencia, como explica Susana Sánchez, es que el fisioterapeuta ejerce una profesión sanitaria con una formación académica universitaria. Sin embargo, como es sabido, el quiromasajista o masajista ejerce únicamente con un título privado obtenido en escuelas con formación no reglada.





“La diferencia es abismal tanto en conocimiento como en saber qué hacer y qué no hacer. A veces es más importante saber qué no hacer para evitar consecuencias graves”, indica la vocal del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, cuyo presidente es Juan Manuel Nieblas Silva.













??¿Conoces las diferencias entre un #Fisioterapeuta y un quiromasajista? Te lo mostramos en este vídeo... porque NO ES LO MISMO??



Compártelo con tus contactos y consigamos que los pacientes NO SE LA JUEGUEN y acudan siempre a PROFESIONALES SANITARIOS CUALIFICADOS.#VoyAlFisiopic.twitter.com/YwwIUmBf5c — Colfisio (@Colfisio) December 4, 2020

EL PACIENTE NO TIENE COBERTURA DE SEGURO





Otra de las diferencias a destacar entre el fisioterapeuta y el quiromasajista es que el paciente no tiene cobertura de un seguro por si hay lesiones o mala praxis en el caso de acudir a un quiromasajista o quiropráctico. “Un centro de fisioterapeutas necesita un seguro obligatorio para poder ejercer y también una colegiación que vela por el buen hacer. También hay que cumplir unos requisitos de autorización por parte de la Consejería de Sanidad y pasamos una revisión cada cuatro años”, apunta la responsable del área de intrusismo de Colfisio.





Susana Sánchez hace hincapié en que todos esos requisitos no existen en un centro que no se dedica a la salud y por ello dice que es primordial acudir a un centro sanitario homologado cuando se tenga un problema de salud. “Al igual que otras especialidades como la dermatología o la cirugía plástica han tenido que explicar muchas veces que hay técnicas médicas que no se pueden hacer en la trastienda de una peluquería, nosotros decimos lo mismo”, comenta.





MUCHA GENTE NO SABE SI VA A UN FISIOTERAPEUTA O A UN QUIROMASAJISTA





Mucha gente no es consciente aún de la diferencia entre un fisioterapeuta y un quiromasajista y las graves consecuencias que eso puede suponer. Algunos pacientes creen que están yendo a un fisioterapeuta cuando en realidad les está tratando un quiromasajista, y lo hacen porque no tienen el suficiente conocimiento, como así explica la experta. “Tengo 20 años de experiencia clínica y cada día me encuentro con un paciente así, el problema es con la lesión, ya que un esguince de tobillo o rodilla lo tiene que tratar un fisioterapeuta, no puede tratarlo otra persona”, añade.





Esta confusión que muchos pacientes tienen a la hora de acudir a mejorar un problema de salud afecta mucho al mundo de los fisioterapeutas por varios motivos. “Nos afecta porque recibimos muchos pacientes lesionados de otros especialistas y también nos afecta económicamente y socialmente. Un profesional que le ha costado mucho conseguir un título universitario y una continua formación se ve equiparado con alguien que ha hecho un curso de tres meses, es una competencia desleal”, asegura Susana Sánchez













??RECUERDA: NO EXISTEN títulos oficiales de masajista, quiromasajista, naturópata y similares. Sólo el título universitario de Fisioterapia capacita legalmente para utilizar el masaje en tratamiento de lesiones y dolencias

NO TE DEJES ENGAÑAR! +Info??https://t.co/EZBjXCX4f7pic.twitter.com/xmrH5NEb8i — Colfisio (@Colfisio) May 9, 2018





CONDENAS DE CÁRCEL

El mal hacer por parte de muchos quiromasajistas y quiroprácticos ha provocado innumerables lesiones en muchos pacientes que han decidido interponer una denuncia y acudir a la justicia. Tanto es así que ha habido condenas incluso de cárcel por causar lesiones y vulnerar la ley. Como admite Susana Sánchez, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía siempre se presenta en casos graves. “Hemos seguido casos donde ha habido abuso sexual y lesiones graves. Hay un caso también en el que una persona ha tenido una lesión de parálisis en su cuerpo por mal hábito. Detrás no hay un profesional con un código deontológico", apunta.





Por último, la vocal y responsable del área de intrusismo de Colfisio anima a que la gente que se sienta engañada o lesionada por el personal que lo ha tratado, o bien crea que no es una persona adecuada el que lo está viendo, se ponga en contacto con el Colegio de Fisioterapeutas para cualquier consulta y que no tenga miedo de hacer una denuncia.













