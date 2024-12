Chollos y gangas en viajes: "Cómo reconocer una estafa en internet"

Precios irresistibles. Gangas que no podemos perdernos. Chollos por un tiempo limitadísimo. Colores fluorescentes y letras enormes que atraen nuestras miradas. Lo vivimos a diario cuando entramos en nuestro ordenador o en el teléfono móvil.

Mientras muchos apuran las últimas horas del puente de la Inmaculada, hay quienes piensan ya en una escapada en Navidad. Y cada vez son más las personas que buscan en estas fechas esos viajes y utilizan internet.

Los expertos recomiendan contratar con sentido común nuestros viajes para evitar sorpresas

¿CHOLLO O ESTAFA?

Esta situación la hemos vivido todos (y no solo una vez). "Estamos buscando un viaje para fin de año una semana y el precio que nos da es de 400 euros. Cuando entramos en la oferta y rellenamos todos los campos y vamos a pagar, nos encontramos con que el precio se ha multiplicado por tres".

¿Por qué ocurre esto? Los expertos aseguran que el hecho de que los precios se muevan tanto no significa que estemos ante una estafa. Aunque siempre está bien prevenir. Porque en el último año, los delitos informáticos han subido un 15% respecto a 2023. Entonces, ¿Cómo podemos saber que la oferta es real?

OJO CON LAS OFERTAS DE TIEMPO LIMITADO

Es difícil saber si estamos ante una estafa. Por eso, en COPE Andalucía, hablamos con José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU. Nos cuenta cómo saber que esos superchollos de escapadas y viajes online son un timo o son una oferta real.

Hay que mirar con lupa esos chollos. Porque normalmente “detrás de los regalos, los sorteos o las ofertas con tiempo limitado, hay engaños y timos con los que pretenden quedarse con el dinero del consumidor.”

ESPÍAS EN LA RED

Aunque el portavoz de los consumidores, reconoce que a veces encontramos precios muy buenos y auténticas gangas en internet, hay ocasiones en que la oferta que vamos a comprar es una estafa. ¿Cuándo debemos sospechar?

Para evitar estafas, debemos huir de plataformas desconocidas

Los precios varían porque son precios dinámicos. El problema es que determinados rastros que dejamos en la navegación, pueden modificar el precio. Por ejemplo, si entramos una vez en una web para comprar un vuelo, salimos sin comprarlo y entramos dentro de unos días, el precio será mayor. “Los algoritmos definen nuestro perfil.”

CADA VEZ MÁS CAROS

¿Y qué son los algoritmos? "Para que nos hagamos una idea, esos algoritmos funcionan porque las páginas web nos rastrean y van recabando nuestros datos, nuestros gustos e incluso nuestros planes". Por eso, cuando entramos por segunda vez, detectan que hay un interés. Por tanto, el precio ya no es el mismo.

Cuando se trata de paquetes vacacionales, lo mejor es contratar directamente con la agencia o el hotel

Esta práctica es legal, pero desde la OCU piden "que se regulen y sean transparentes. Porque hay una gestión de datos que es más que cuestionable, ya que muchas empresas almacenan datos personales y luego los utilizan en su beneficio, por ejemplo, para modificar precios”.

CUANDO PARECEN CHOLLOS, PERO NO LO SON

¿Ganga o timo? ¿Cómo podemos diferenciarlos? Cutiño se muestra tajante: "Cuando algo parece mentira es porque probablemente lo sea". Tenemos que tener muy claro en qué portales estamos contratando. "La recomendación es huir de las webs que no conocemos. Es mejor contratar en portales seguros, aunque a priori el viaje nos cuente cien euros más".

Los precios varían sobre todo cuando compramos un billete de avión. En estas compras, el precio inicial y el final no se parecen en absoluto. “Empiezan a cobrar conceptos declarados como ilegales como la impresión del billete, la maleta en cabina, la elección de asientos, etc. y todo esto va incrementando el precio".

En estas fechas, los paquetes vacacionales son regalos muy demandados

¿ UN LOW COST ENCUBIERTO ?

La buena noticia: estos extras pueden reclamarse más tarde porque es ilegal cobrar por extras como la impresión del billete. “Invitamos a los consumidores a que guarden la documentación y tras el viaje inicien un proceso de reclamación para que le devuelvan lo pagado”.

Además, los portales de chollos de billetes de avión no permiten hacer una comparativa clara entre los precios de diferentes compañías porque el precio que aparece no es real. "Si lo hiciéramos, nos daríamos cuenta de que el low cost no es tan económico".

José Carlos Cutiño Portavoz de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)

¿Es más seguro ir a una agencia de viajes que reservar por internet? “No necesariamente. Si compramos en páginas seguras y utilizamos procedimientos de pago seguro, no debemos tener problemas”.

Además, las plataformas on line también ofrecen ofertas que difícilmente se pueden encontrar en una agencia. Aunque sí es cierto que si contratamos un paquete vacacional, la recomendación es hacerlo en una agencia. Será más seguro.

TODOS SOMOS VULNERABLES

Desde la OCU denuncian el aumento de ciberdelincuentes y de los fraudes online. Por eso, piden a los usuarios mucha prudencia para combatir los ciberataques. "No sólo las personas mayores son vulnerables ante las estafas cibernéticas. Los más jóvenes también pueden sufrir timos en la red"

Entonces, ¿Cómo evitar estafas cuando vayamos a contratar nuestros viajes por internet? La OCU nos dice que usemos “solo sitios seguros”. Debemos desconfiar de las páginas que no tienen claros los datos de contacto. Y muy importante siempre: “comprobar que la dirección del sitio web que está visitando comienza con “https” en lugar de “http”.

Para evitar estafas, lo recomendable es utilizar siempre nuestro ordenador en estas compras

Otra recomendación de la OCU: “No debemos realizar pagos y compras online en ordenadores públicos. Siempre debemos hacerlos desde nuestro ordenador u otra computadora privada”. Toda precaución es poca para tener una buena compra, tranquila y sin sobresaltos.