Una vez pasada la fiebre del Black Friday y sin apenas tiempo para dejar descansar la tarjeta de crédito, el Ciber Monday llega con fuerza como el "segundo asalto" de la maratón de compras pre-navideñas. Pero lejos de ser una mera continuación del fin de semana de ofertas, este lunes digital se ha convertido en una cita clave para los cazadores de descuentos más avispados, especialmente en el comercio electrónico.

Si el Black Friday fue una carrera contrarreloj en tiendas físicas y online, el Ciber Monday es un juego de precisión en el que los verdaderos expertos planifican, comparan y esperan el momento perfecto para comprar tecnología, moda y hasta ese gadget que no sabías que necesitabas, pero ahora parece indispensable.

Ya sea para adelantar los regalos navideños o para darte ese capricho tan esperado, recuerda que las mejores compras no son las más rápidas, sino las más inteligentes. Así que prepara tu lista, fija tu presupuesto y déjate llevar... pero con cabeza.

Los 5 errores que todos cometen en Ciber Monday y cómo evitarlos

El Ciber Monday en España: ¿Cuánto gastamos?

En España, el impacto del Ciber Monday crece a ritmo imparable. En 2023, el gasto promedio por persona alcanzó los 125 euros, y este año, las previsiones apuntan a un aumento del 10%. Los sectores estrella, como siempre, son la tecnología y los electrodomésticos, aunque los descuentos en ropa, productos de belleza y hasta experiencias, están ganando terreno.

Curiosamente, no solo los grandes gigantes lideran la jornada. Cada vez más pymes españolas apuestan por el Ciber Monday para potenciar sus ventas digitales, atrayendo a un público que busca ofertas personalizadas y sostenibles.

Evita estos 5 errores y compra de forma segura

El Ciber Monday es el día de ofertas por excelencia en el comercio electrónico, pero con tantas promociones y descuentos, es fácil caer en ciertos errores que pueden convertirlo en una pesadilla para el bolsillo. Para que eso no te ocurra, aquí te dejamos los cinco errores más comunes que todos cometemos durante el Ciber Monday y cómo evitarlos.

1. No planificar las compras: Uno de los errores más frecuentes es dejarse llevar por la emoción del momento y terminar comprando cosas innecesarias. Es fácil caer en la tentación de aprovechar todas las ofertas, pero esto puede llevar a un gasto impulsivo. Para evitarlo, haz una lista de los productos que realmente necesitas y establece un presupuesto. Así, podrás centrarte solo en lo esencial y evitarás las compras compulsivas.

2. No comparar precios: Es común pensar que cualquier oferta es buena, pero los descuentos no siempre son tan atractivos como parecen. Utiliza comparadores de precios y revisa el historial de los productos para asegurarte de que realmente estás consiguiendo una buena oferta.

3. Ignorar las condiciones de compra y devolución: En el Ciber Monday, es crucial leer las condiciones de compra, sobre todo las relacionadas con devoluciones y garantías. Algunos productos en oferta pueden tener políticas de devolución más restrictivas o plazos más cortos. Además, asegúrate de las condiciones de la garantía no hayan cambiado. No todas las promociones se ajustan a las mismas reglas, por lo que es mejor prevenir que lamentar.

4. No verificar la seguridad del sitio web: El Ciber Monday también es terreno fértil para los fraudes. Muchos sitios web no confiables ofrecen precios demasiado bajos para atraer compradores desprevenidos. Siempre compra en sitios conocidos y con buenas referencias. Además, verifica que la página tenga una conexión segura (https://) y que no te redirija a páginas sospechosas. Si tienes dudas, no dudes en buscar opiniones de otros usuarios antes de proceder con la compra.

5. Caer en la trampa de la urgencia: Los mensajes como "oferta por tiempo limitado" o "últimas unidades" son estrategias comunes para crear una sensación de urgencia. Sin embargo, muchas veces las ofertas se extienden más allá del Ciber Monday. Si encuentras algo que realmente te interesa pero no es urgente, tómate tu tiempo para investigar y no compres por presión. Así, podrás tomar decisiones más informadas y evitar arrepentimientos.

En resumen, el Ciber Monday puede ser una excelente oportunidad para hacer buenas compras, pero solo si te preparas adecuadamente. Evitar estos errores te ayudará a aprovechar al máximo las ofertas sin caer en las trampas del marketing y el gasto innecesario.