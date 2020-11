Celia Villalobos y Raquel Meroño, en pie de guerra en Masterchef Celebrity

La quinta edición de Masterchef Celebrityestá dando mucho de sí. Los espectadores estamos asistiendo a momentos nunca vividos hasta ahora en el programa que emite Televisión Española y donde los jueces Samantha Vallejo Nájera, Pepe Rodríguezy Jordi Cruz cada vez lo tienen más difícil para decidir qué aspirantes no siguen en Masterchef.

A lo largo de esta edición, los aspirantes nos han dejado momentos únicos, aunque ninguno como este. Hemos visto a Ainhoa Arteta dándole un beso apasionado a Jordi Cruz. Fue durante el veredicto de una prueba de exteriores.Jordi valoraba al equipo que había capitaneado la propia Arteta, cuando ella le dijo : “Ay qué beso te voy a dar”.

"LA VIUDA" DE MASTERCHEF

A lo que él siguió con el veredicto: “Yo entro a darte consejos y tú piensas que voy a atacarte”. A este comentario, la soprano le respondió con un: “¿Pero de qué vas tío?”, y Jordi le dijo: "Vamos a portarnos bien". A lo que ella le respondió con un beso. “Mira no tengo ni idea de qué veredicto me vas a dar, pero te voy a dar un morreo...Aunque me mandes a la mierda”, continuó diciéndole antes de darle otro beso.

También hemos visto a la Terremoto de Alcorcón emocionada cuando el jurado decidía que debía abandonar la prueba Perico Delgado, tanto que en el siguiente programa ella misma dijo que sentía "viuda" tras la marcha del ciclista.

LOS NERVIOS DE JUANJO

Hemos asistido también hasta la que ha sido hasta ahora la despedida más difícil de Masterchef. A Juanjo Ballestalos nervios le gugaban una mala pasada y su plato no merecía la aprobación del jurado.

El actorabandonaba las cocinas con sus compañeros muy emocionados mientras el actor se despedía con palabras de agradecimiento: «Yo no me he sentido tan querido, tan arropado y tan amado nunca en ningún lado. Me he sentido tan querido aquí que no creo que lo vuelva a sentir en ningún programa».

"CÁSATE CONMIGO"

Incluso, hemos visto una pedida de mano con anillo incluido. Fue en el programa noveno de MasterChef Celebrity. Uno de los concursantes, el humorista madrileño Florentino Fernández, dijo que quería superar el programa para ganarle a su amigo Santiago Segura, que también participó y lo expulsaron en el programa número nueve.

Entonces, el humorista dijo que estaría dispuesto a cualquier cosa para conseguirlo. Acto seguido se transformó en "Flosie", uno de sus personajes más queridos por el público que vive enamorado de Pepe Rodríguez. Y después de decirle a Pepe Rodríguez que lo quería, se arrodilló delante del cocinero y sacó un anillo. Pepe se lo puso y le dijo entre risas que se lo pensaría.

CELIA Y RAQUEL, DOS "RIVALES" POR UN TÍTULO

El últimoepisodio en Masterchef nos lo dejan Raquel Meroño y Celia Villalobos. Hemos visto a la actriz y a la ex política en pie de guerra, como nunca habíamos podido imaginar. En un vídeo montaje que la ex política del Partido Popularha colgado en su cuenta de Instagram, aparecen ella y la actriz madrileña en un combate al más puro estilo de "Mad Max". Un gesto por parte de la malagueña que pone en evidencia la buena relación entre ambas.

También te podría interesar:

La inesperada pedida de mano en Masterchef Celebrity

El verdadero motivo por el que han expulsado a Laura Sánchez de MasterChef Celebrity

El inesperado gesto de Josie que puso en riesgo su continuidad en 'Masterchef': "Quiero una indemnización"