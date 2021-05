El cantante Huecco vuelve a cuestionar a Fernando Simón: "¿Dónde he escuchado eso antes?"

Iván Sevillano Pérez, conocido artísticamente como Huecco, sigue comentando la actualidad política con sus seguidores de Twitter, dejando comentarios que no dejan indiferente a nadie.

En esta ocasión lo ha hecho tras las noticias de las peligrosas cartas recibidas por algunos políticos y por la nueva variante india del coronavirus y que ha aclarado Fernando Simón.

"ARCO DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR"

En las últimas semanas son muchos los políticos que han recibido amenazas a través de cartas de correos, casos como el del Ministro Marlaska, Reyes Maroto, la directora de la Guardia Civil María Gámez, Pablo Iglesias o Isabel Díaz Ayuso y entre las que se encontraban balas, amenazas de muertes y una navaja.

Unas cartas que han abierto en el Gobierno un proceso de revisión en materia de seguridad, ya que las cartas llegaron hasta las mesas de los ministros. Ahora se busca qué pudo fallar en los controles de seguridad, con ello las redes sociales han cuestionado dicha seguridad tras la facilidad con la que han llegado estas amenazas a sus víctimas, el cantante Huecco ha ironizado sobre ello con una imagen y un mensaje: “Arco de seguridad del Ministerio del Interior”, en la que muestra un arco con una flecha.

Arco de seguridad del Ministerio del Interior. pic.twitter.com/k3DdOEOcLa — HUECCO (@Huecco) April 27, 2021

EL DURO COMENTARIO CONTRA FERNANDO SIMÓN POR LA VARIANTE INDIA

No es la primera vez que el cantante madrileño y con raíces extremeñas pone en duda al epidemiólogo y uno de los rostros más conocidos durante el confinamiento como es Fernando Simón. Hace unas semanas el artista aclaraba un punto del epidemiólogo ante la prensa, destacando que 23.000 muertes no eran 'algunas muertes'.

En esta ocasión Fernando Simón ha comentado ante los periodistas la posibilidad de que la variante india llegase a España en las próximas semanas: "Hasta la fecha no se ha detectado ningún caso de la variante india en nuestro país, pero no se puede descartar que llegue alguno", algo a lo que ha contestado Huecco tirando de hemeroteca con una de las frases más reconocidas del epidemiólogo poniendo en duda su comentario: “Como mucho uno o dos casos diagnosticados llegarán a España de la variante india... ¿dónde he escuchado yo esto antes?” afirmaba.

Como mucho uno o dos casos diagnosticados llegarán a España de la variante india... ¿dónde he escuchado yo esto antes? ������ — HUECCO (@Huecco) April 26, 2021

Un comentario que han apoyado muchos de sus seguidores: "Sálvese quien pueda", "Un poquito, una mijita..." o "Vaya, con su histórico de declaraciones, podemos decir que ya esta el virus en España, y que ojito a lo que se avecina. Porque este hombre mejor que no haga apuestas porque siempre pierde. Así que lo contrario a lo que diga será la realidad", son entre otras las respuestas al tweet del cantante.

Vaya, con su histórico de declaraciones, podemos decir que ya esta el virus en España, y que ojito a lo que se avecina.

Porque este hombre mejor que no haga apuestas porque siempre pierde.

Así que lo contrario a lo que diga será la realidad. — Rachelll Red (@Rachelll_Red) April 26, 2021

