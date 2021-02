El cantante Huecco critica la estrategia de Fernando Simón con las cifras: “Algunas muertes”

Iván Sevillano Pérez, conocido artísticamente como Huecco, ha salido de nuevo a escena en su cuenta oficial de Twitter. El cantante no se muerde la lengua cuando se trata de opinar sobre la decisión de los Youtubers de trasladarse a Andorra, la negativa de Salvador Illa a realizarse una PCR o entrar en polémicas con el periodista Antonio Maestre.

En esta ocasión Huecco ha querido puntualizar un comentario del epidemiólogo y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio Fernando Simón, cuando este lunes afirmaba que, según un estudio, si el confinamiento se hubiese decretado una semana antes se habrían evitado muertes: "A lo mejor hubiéramos reducido algunas muertes. El problema es saber si se hubiera podido confinar antes".

“23.000 MUERTES = ‘ALGUNAS MUERTES”

El artista con raíces extremeñas no ha podido dejar pasar un comentario tan general y ha puntualizado: “23.000 muertes = ‘Algunas muertes’”, aclarando el número de víctimas, una cifra polémica durante los primeros meses de Estado de Alarma en España.

Por su parte los seguidores han defendido el comentario de Huecco: “Un muerto es una tragedia; miles de muertos, estadística” y “Nunca deja de sorprendernos con sus barbaridades” son algunos de los mensajes que han contestado al cantante.

Y es que no es la primera vez que Iván Sevillano carga contra Fernando Simón, en septiembre de 2020 y sobrepasando el centenar de fallecimientos diarios, Huecco compartió la portada de ‘El País Semanal’ y aclaró que la participación del director en un programa de entretenimiento con Jesús Calleja no llegaba en el mejor momento: “Solo hoy, 156 muertos por #covid en España mientras el #MotoristaFantasma Jefe de Alertas Sanitarias, volando va con #Calleja por Mallorca con sus gracietas y su dedo en la nariz. La calma no la pierdes, Simoncello, la vergüenza y la dignidad, hace tiempo y por completo” escribió.

Solo hoy, 156 muertos por #covid en España mientras el #MotoristaFantasma Jefe de Alertas Sanitarias, volando va con #Calleja por Mallorca con sus gracietas y su dedo en la nariz.

La calma no la pierdes, Simoncello, la vergüenza y la dignidad, hace tiempo y por completo. pic.twitter.com/azSS2lzqrs — HUECCO (@Huecco) September 15, 2020

“ESTE ES EL NIVEL MINISTERIAL…”

No solo Fernando Simón es el protagonista de los comentarios de Huecco. Hace unos días el ministro de Consumo Alberto Garzón se hizo viral tras un grave error del que se mofaron las redes sociales: “Hemos proponido cambiar las leyes”.

Oye doctor "Proponido" de @consumogob vuestras lamentables etiquetas de NUTRISCORE no incluyen las vitaminas A,D,E y K del #VirgenExtra Sus grasas monoinsaturadas (alto oleico) ayudan a bajar el colesterol malo LDL y elevan el bueno HDL.

¿Le echamos CocaCola Zero a la tostada? https://t.co/Hc3C9nvX2vpic.twitter.com/vuRHnAXg5O — HUECCO (@Huecco) February 21, 2021

Ante el fallo del ministro Huecco quiso tirar de ironía: “Como la peli 'Una proponidición indecente'. Este es el nivel ministerial: proponido, expertitud…”. Además el artista no quiso dejar pasar las etiquetas de Nutriscore que valoraban el aceite de oliva: “Oye doctor "Proponido" de @consumogob vuestras lamentables etiquetas de NUTRISCORE no incluyen las vitaminas A,D,E y K del #VirgenExtra. Sus grasas monoinsaturadas (alto oleico) ayudan a bajar el colesterol malo LDL y elevan el bueno HDL. ¿Le echamos CocaCola Zero a la tostada?” terminó preguntando a Alberto Garzón.

"CONCIERTOS CALLEJEROS DE 499 PERSONAS"

Tras la autorización del Gobierno en Madrid para autorizar todas las manifestaciones del 8M que no superen los 500 asistentes en la comunidad, el cantante ha querido defender los conciertos y el sector de la cultura: "Buenas noticias para la #Música. Como el virus solo ataca en reuniones de más de 500 personas, vamos a solicitar a #DelegaciónDelGobierno que nos autorice a los músicos conciertos callejeros de 499 personas en cada municipio de España" ha escrito.

Buenas noticias para la #Música por fin

Como el virus solo ataca en reuniones de más de 500 personas, vamos a solicitar a #DelegaciónDelGobierno que nos autorice a los músicos conciertos callejeros de 499 personas en cada municipio de España https://t.co/pyjhEsWmDJ — HUECCO (@Huecco) February 24, 2021

Además el artista ha echado un cable a otros de los sectores más afectados por la pandemia: "Buenas noticias para la #Hostelería por fin. Se podrá dar servicio de terraza hasta 499 comensales en las mesas porque el virus solo ataca a partir de 500 personas reunidas. Se quita la limitación de aforo. El gremio está ya cursando las peticiones a Delegación del Gobierno" ha ironizado.

