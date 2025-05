Cáncer infantil: "El duro momento de enfrentarse a unos padres y decirles que puede no salir bien"

“Estábamos las dos en casa cuando sonó el teléfono. Recuerdo que Carolina estaba con sus deberes. Lo cogí. Era el doctor. Yo no dije nada, pero no hizo falta. Carolina me había visto la cara. Cuando colgué, me dijo muy serena: ¿Lo que tengo es malo, verdad?”

Sí, era malo. Tan malo como puede ser un cáncer en una niña de 12 años. Una niña que hasta ese momento sólo pensaba en sus clases, sus compañeras y el Tik Tok. Pero esa llamada de teléfono lo cambiaría todo para siempre.

"ES LO QUE NOS HA TOCADO"

Nos lo cuenta María Dolores Oliver, la madre de Carolina. La conocemos gracias a la asociación Andex, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía. Una mujer valiente a la que el mundo se le vino encima cuando escuchó las palabras del doctor al otro lado del teléfono. Y a la que cuando su hija le hizo esa pregunta, sólo le salió una frase: “Es lo que nos ha tocado, vamos a salir adelante”.

La investigación permite un pronto diagnóstico que salva muchas vidas

Y ese salir adelante se convirtió en muchos días de preocupaciones. Aunque no se le notara. Aunque no quisiera preocupar a Carolina ni a sus otros dos hijos. “Carolina es la pequeña de los tres”, me cuenta. Y entonces se acuerda de sus hijos y se le quiebra la voz. No puede seguir.

"NO SIEMPRE SALE BIEN"

Ahora que Carolina está limpia, como ella dice, se permite el lujo de desahogarse. De emocionarse. De soltar todo aquello aunque sea en una conversación entre lágrimas con una periodista a la que ni siquiera conoce.

Repito: Una mujer valiente. María Dolores sacó fuerzas, y cumplió lo que se prometió a sí misma. “Iban a salir de esta”. Aunque en su fuero interno sabía eso que los médicos dicen a los padres cuando dan el peor diagnóstico: “No siempre sale bien”.

SACANDO FUERZAS DE DONDE SEA

¿De dónde salían las fuerzas? “No lo sé. Soy una mujer muy creyente. Y creo que Dios me dio toda la fuerza que necesitaba. Recuerdo que el doctor me dijo que quería vernos al día siguiente por la mañana para explicarnos el proceso que teníamos por delante. Esa noche dormí bien. Y al día siguiente me levanté con fuerzas para ir al hospital”.

El caso de Carolina es uno de los cuatrocientos casos que se desarrollan aproximadamente al año en Andalucía. Por eso, del domingo 25 hasta el 31 de mayo, se celebra la Semana Europea contra el cáncer, una fecha para impulsar la investigación y seguir avanzando contra la enfermedad. Aquí en Andalucía se prevén más de 296.000 nuevos casos de cáncer en 2025.

LEUCEMIA: EL CÁNCER INDANTIL MÁS COMÚN

De esos casos, unos 200 casos son de cáncer infantil. Esto quiere decir que aproximadamente 1 de cada 400 niños de la región desarrollan la enfermedad antes de los catorce años. ¿El tipo de cáncer más frecuente entre los niños? La leucemia.

Sea del tipo que sea, el papel del equipo de oncología es clave. Médicos como Ana Fernández-Teijeiro, Jefa de Sección de la Unidad de Onco-Hematología Pediátrica, del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, se convierten en un gran apoyo para las familias.

UNA ENFERMEDAD RARA

Cuando le preguntamos a la doctora si en los últimos años se desarrollan más casos infantiles, se muestra tajante: “el cáncer no ha aumentado en los últimos años. La única diferencia es que ahora podemos diagnosticar esta enfermedad, que está considerada una enfermedad rara.”

Una enfermedad rara que sufren miles de niños en el mundo. A Carolina le diagnosticaron linfoma de Hodgkin, que se desarrolla en el tejido linfático. Este tejido se encuentra en muchas partes del cuerpo, por tanto, el linfoma de Hodgkin puede originarse en casi todas las partes del cuerpo, aunque las más comunes son el bazo, la médula ósea o los ganglios.

CUANDO LA VIDA SE PARA

Cuando un niño de la edad de Carolina, se hace las pruebas y da positivo, empieza un proceso que no siempre termina bien. El primer paso es ser muy sinceros con los padres del niño e incluso con el niño, si ya es consciente de la enfermedad. “Somos muy conscientes del impacto que tiene la noticia en la familia, porque es un corte en sus vidas. A partir de ese momento, todo va a girar en torno a la enfermedad”.

Los expertos reconocen que los niños que superan el cáncer maduran antes

Cuando son niños muy pequeños es mucho más sencillo porque no se enteran. Sólo saben que no van al cole porque tienen que ir al hospital. Aunque no sean conscientes de lo que pasa, la doctora nos cuenta que “el hecho de afrontar esta enfermedad y el dolor, es una experiencia dura para ellos. Se observa que estos niños tienen una capacidad de madurar antes”.

BUSCANDO RESPUESTAS

Y reconoce que resulta muy duro contarlo a un adolescente, nos dice la doctora. Es una ruptura para su vida. Para ellos, en esos momentos su vida son sus amigos, el colegio, las actividades extraescolares. Y una reacción normal es que respondan con cierta rebeldía ante algo que consideran injusto.

El cáncer infantil está considerado una enfermedad rara

“Ellos hacen muchas preguntas y tienen mucha información a través de internet y redes. Por eso, cuando hablamos de quimioterapia o decimos que les va a caer el pelo, ellos entienden lo que pasa aunque no mencionemos la palabra. Es importante que lo sepan porque si ellos son conscientes de lo que pasa, nos ayudarán mucho en el tratamiento”.

El tratamiento no es fácil. No lo son las sesiones de quimio ni bajarse de la vida para meterse en un hospital. Pero lo importante no es el camino. Es “esa luz al final del túnel de la que habla la doctora”, como nos cuenta María Dolores. Es que niños como Carolina puedan contarlo. Porque desgraciadamente, no, no siempre sale bien. Por muy duro que suene.