Bruno García, aplaude las medidas de Andalucía para "favorecer el sector del turismo"

El portavoz de Turismo del PP en el Parlamento de Andalucía y presidente del PP de Cádiz, Bruno García, ha ensalzado y aplaudido este domingo las medidas de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno (PP) para "favorecer el sector turístico" frente a las "promesas vacías" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así lo ha indicado el popular, a través de un comunicado, donde ha destacado que con la Semana Santa de este año "llegan buenas noticias para nuestro turismo con previsiones del 70 al 75% de ocupación hasta el Miércoles Santo, que se prevé que se eleve hasta el 90% en el fin de semana". "Son datos de prepandemia y un índice de crecimiento claro del turismo de Andalucía como destino seguro", ha afirmado.

García ha resaltado la importancia del turismo como "unos de los principales motores de la economía, que supone el 13% del PIB andaluz", de ahí que "en el PP de Andalucía tenemos clara la necesidad de sumar la recuperación del sector turístico".

"Desde el Gobierno andaluz nos hemos esforzado en favorecer la actividad económica bajando los impuestos, quitando tramas burocráticas que no eran eficientes y ayudando al sector en los momentos más difíciles de la pandemia", ha afirmado.

Para el dirigente popular, "el Gobierno andaluz suma al sector mientras, lamentablemente, en el lado opuesto vemos al Ejecutivo de Sánchez que no lo hace". "Un gobierno que no gobierna, que no es capaz de afrontar la inflación y enfrentar los problemas que sufren los autónomos, agricultores, la pesca y el sector turístico, que necesitan de verdad un apoyo firme del Gobierno de la Nación y no tanta promesa vacía", ha resaltado.

Por último, ha concluido que el modelo andaluz de Moreno "está basado en crear empleo y reforzar la protección de las personas, frente al modelo vacío de Sánchez, que anuncia inversiones millonarias que se quedan en meros anuncios mientras les sube los impuestos a todos".