Bertín Osborne se pronuncia tras la detención de José Luis Moreno: "Siempre le he tenido mucho cariño"

La detención del productor José Luis Moreno se ha convertido en una de las noticias más destacadas del año. A pesar de todo, Moreno, de 76 años ya ha sido puesto en libertad provisional tras abonar una fianza de tres millones de euros y ahora está a la espera de pasar a disposición judicial.

Desde el momento de la detención son muchos los rostros conocidos que han salido a la luz para denunciar las situaciones de impago cuando trabajaban para el productor, pero también de viejos amigos y conocidos como ha sido el caso del artista andaluz Bertín Osborne, con quien comparte una gran amistad.

"SI LA GUARDIA CIVIL HA DECIDIDO DETENERLO ES PORQUE TIENEN MOTIVOS"

De hecho, el productor fue uno de los últimos invitados al chalet que Moreno tiene en Boadilla del Monte (Madrid) para el programa 'Mi casa es la tuya', un chalet que cuenta con una planta baja de 5.000 metros cuadrados. Ha sido este jueves cuando el presentador andaluz se ha pronunciado tras una de las noticias más impactantes del año, la detención del productor. Bertín presentaba el pasado jueves el último libro de Miguel Sierralta y los medios no perdieron la oportunidad de preguntarle.

El andaluz se mostraba muy afectado ante los micrófonos de Europa Press y aseguraba que le había "sorprendido mucho y que lo siento mucho". Ante las preguntas de si mantenía su amistad con el productor o si se sentía decepcionado, el presentador aclaraba con una sonrisa que "no quiero hablar de esto, yo sé que tienes que preguntarme, pero yo me largo", afirmaba. "Me produce mucha tristeza lo que ha pasado, si la Guardia Civil ha decidido que tienen que detenerlo será porque tienen motivos suficientes, pero yo no soy nadie para opinar", continuaba.

Finalmente Bertín aseguraba que le producía mucha tristeza la detención "porque siempre le he tenido mucho cariño a José Luis y conmigo toda la vida ha sido encantador", aseguraba.

