Bertín Osborne confiesa la decisión que ha tomado tras romper con Fabiola: "Para estar en el mercado"

Bertín Osborne se encuentra en el centro de las polémicas y sus seguidores están expectantes a cualquier movimiento o declaración que haga. Esto se debe a que el presentador se separó de Fabiola Martínez el pasado mes de enero. Después de 20 años juntos y dos hijos en común, la pareja decidió tomar caminos diferentes. Conscientes del revuelo que iba a provocar esta noticia, el cantante decidió mandar un comunicado para explicar lo sucedido.

"Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo...", comenzaba diciendo para corroborar la noticia. "No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades", aseguraba el presentador para evitar las falsas especulaciones y tras reconocer que es una persona "complicada en el día a día y asume toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión".

Durante meses, esta ruptura fue desarrollándose en silencio. No obstante, los protagonistas fueron hablando sobre ello de manera muy breve. Durante su entrevista con Paz Padilla en 'Mi casa es la tuya', Bertín reconoció que lo que más le pesa de esta situación es no tener una familia a su lado: "Lo que más me pesa es tener la edad que tengo y no tener una familia conmigo. A medida que cumples años y te sientes solo. Es muy jorobado". Unas declaraciones que corroboran lo solo que se siente desde entonces, tal y como confesó en su entrevista con Isabel Díaz Ayuso: "En casa estoy solo, casi procuro volver más tarde y así no estoy más tiempo solo".

"Últimamente, si me he puesto un poco más..."

Sin embargo, de vez en cuando, también habla de su situación con humor para quitar hierro al asunto. Esta vez ha sido, este lunes, con Toñi Moreno en 'El verano de tu vida'. El artista no tuvo reparos a la hora de hablar de su soltería, incluso hizo bromas con ello. "Lo está todo el mundo diciendo. Yo soy solo la portavoz de toda esta gente ¡Estás muy bueno!", exclamó entonces Toñi Moreno nada más verse, lo que dio pie a Bertín a contestar.

"Te voy a decir una cosa, porque me ves vestido. No sabes lo que gano sin ropa", contestó entonces el cantante entre risas. "Pero podríamos arreglarlo eso... Me pongo colorada. Esto desentrenada", le dijo entonces la conductora del espacio de Canal Sur sin poder evitar reírse.

"Últimamente, si me he puesto un poco más… Ya sabes, para estar en el mercado", se sinceró entonces el presentador de Telecinco, explicando que su cambio físico se debía a que intenta cuidarse desde que se separó. "Estás estupendo", señaló Moreno. "Estamos todos en el mercado, ya sabes", agregó la comunicadora entre risas, haciendo referencia a que los dos están sin pareja actualmente.