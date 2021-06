Paz Padilla revela cómo fue de verdad trabajar con José Luis Moreno: "He visto cosas..."

Este martes, una noticia puso patas arriba el panorama televisivo. José Luis Moreno fue detenido, junto a sus socios, por la Policía Nacional y la Guardia Civil al ser acusado de presuntos delitos de blanqueo, estafa y pertenencia a organización criminal. Según se ha declarado, llegaron a estafar más de 50 millones de euros con un entramado de sociedades mercantiles.

Esta detención ha acaparado todos los medios de comunicación, ya que muchos trabajadores han sido víctimas de las estafas del productor. De la misma manera, esta noticia ha llegado a 'Sálvame' y los colaboradores han analizado lo sucedido. Para ello, el programa de La Fábrica de la Tele contó con David Aleman y Marta Catalá. No obstante, todas las miradas estaban puestas en Paz Padilla, ya que ella había trabajado con el acusado.

La presentadora del programa de Telecinco ha trabajado con Moreno durante los últimos años. Esto se debe a que coincidían en 'El año en Paz', gala navideña que la actriz presentaba junto a Joaquín Prat. Ella se ponía al frente del espacio, mientras que él asumía el puesto de productor. No obstante, la comunicadora ha preferido mantenerse al margen durante este revuelo, sin querer opinar sobre todos los testimonios de compañeros de profesión que aseguran que Moreno no les ha pagado.

Además, Serafín Zubiri entró en directo por videollamada con el espacio de Telecinco para contar su mala experiencia con Moreno. Sus declaraciones hicieron que Paz por fin se pronunciase al respecto. "Yo siempre he trabajado muy bien con él, pero he visto cosas...", aseguraba entonces la conductora del espacio sin querer hablar demasiado. "He vivido caceroladas [de compañeros]. Me han contado muchas cosas compañeros de profesión", agregaba la humorista, dejando claro que era consciente de muchos de los malos momentos que los rostros populares han denunciado públicamente contra Moreno.









Por otro lado, la presentadora también se ha visto afectada por el caso al trabajar en 'La que se avecina' con los sobrinos de Moreno. Es por esto por lo que la actriz se mostró muy preocupada y a punto de llorar cuando Marta Catalá aseguró que los sobrinos de Moreno estaban siendo investigados. Paz Padilla estuvo a punto de derrumbarse al pensar que se trataba de Laura y Alberto Caballero, con quienes trabaja en 'La que se avecina', donde la actriz da vida a Chusa.

A pesar de ello, los guionistas de la comedia aseguran que llevan muchos años sin tener relación con su tío, por lo que podrían ser otros sobrinos del productor los que están siendo investigados. Esto alivió a la presentadora, quien estaba muy preocupada por la información.

Alberto Caballero no tiene relación con Moreno

"Estamos un poco en shock, es una noticia dura, preocupados desde la distancia aunque yo ya no tenía contacto personal con él desde hace unos cuantos años... Yo, personalmente, no tenía contacto con él, al fin y al cabo, es familia y es una noticia que afecta bastante", comenzaba diciendo Caballero.

Acto seguido, tras reconocer como era su relación actual, se pronunció sobre lo poco que sabían respecto al caso: "Yo no tengo datos porque no tenemos relación ni contacto con él ni sabemos cuál es su entorno ahora mismo... Estamos un poco desconectados". Fue entonces cuando el guionista de 'La que se avecina' desveló el verdadero motivo que le distanció de su tío.

"En su momento tuvimos una serie de diferencias y eso llevó a un alejamiento tanto en lo personal como en lo profesional. Me parece el argumento de una película", aseguraba Caballero. "No había conocimiento. No teníamos ningún tipo de información que podía inducir a esto, más que habíamos tenido algún problema con un par de pagarés a nivel de la productora y unas sociedades fantasma con las que no habíamos trabajado...", reconoció Caballero.

"Nos limitamos a denunciarlo y llevar su proceso en los Tribunales, pero no pensábamos que pudiera estar relacionado con él. Creíamos que era una estafa al uso y lo pusimos en conocimiento de las autoridades. Esta es la única información extra que podemos tener con respecto al caso", zanjaba el guionista, aparentemente desconcertado por lo que está pasando.